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Antalya'da dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'ın KKTC'de öğrenim gördüğü ortaya çıktı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın Kuzey Kıbrıs’ta öğrenim gördüğü ortaya çıktı.
Antalya'da dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Buse Acar'ın KKTC'de öğrenim gördüğü ortaya çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve arama çalışmaları devam eden üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, "Allah'tan ümit kesilmez. Devlet bütün imkanlarını bize verdi. Acı bir kayıp. Üzüntüm var" dedi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından 10, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibinden 3, İl Emniyet Müdürlüğünden 5 kişilik dalgıç ekibi, derede 20 yaşındaki Acar'ı aramaya devam ediyor. Çalışmalarda, jandarmaya ait 2 arama kurtarma köpeğinden de faydalanılıyor.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan dalgıçlar, akıntının yoğunluğu nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Kurtarma çalışmalarına katılan 2 dalgıç boğulma tehlikesi geçirirken, arkadaşları tarafından kurtarılan dalgıçlar, su dışında bir süre dinlendi.

Dalgıçlar bir süre sonra arama çalışmalarına yeniden katıldı. Arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik helikopteri de havadan destek verdi. Çalışmaları yetkililerle takip eden Kader Buse Acar'ın babası, sanayi sitesi esnafı Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü kahvaltıyı ailesiyle yaptığını söyledi.

“KIZIM, ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ KIBRIS'TAN 8 OCAK'TA KEMER'E GELDİ”

Daha sonra ailesinin ziyaretine gelmek istediğini, telefonda eşiyle görüştüğünü aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Annesiyle ziyaretime geleceklerdi. 'Hava çok kötü, gelmeyin' dedim. Kızımla annesi dalgaları izlemeye gideceklerdi. Eşimin kendi aracıydı. Ben dışarıya çıkınca aracı tesadüfen gördüm. Eşimi çıkarmıştı arkadaşlar, kızım yoktu. Olayı tesadüfen öğrendim. Kızım, öğrenim gördüğü Kıbrıs'tan 8 Ocak'ta Kemer'e geldi. 1997'de 5 yaşındaki kızım Ayşe Aslı Acar'ı da trafik kazasında kaybetmiştim. Aynı kazada yaralanan eşim bir süre hastanede tedavi görmüştü. Kader. Allah'tan ümit kesilmez. Devlet bütün imkanlarını bize verdi. Acı bir kayıp. Üzüntüm var."

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