Antrenörler Derneği Antalya’ya Çıkarma Yapıyor   

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu bir ilke daha imza atıyor. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ikinci dönem görev süreleri içerinden farklı projeleri hayata geçirmeye de devam ediyor. Antrenörler Derneği’nin saygınlığın artırılması ile başlayan çalışmalar, tasarlanan projeleri ardı ardına hayata geçirmeye devam eden Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu, Aksa süper lig ve Aksa 1. Ligde görev yapan teknik adamları ödüllendirerek Antalya’ya çıkarma yapıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi tarihte bir ilki gerçekleştiriyor. Antrenörler Derneği kafilesi 4 Ocak Cumartesi sabah havayolu ile Antalya’ya uçuyor.

4-6 Ocak

Antalya Belek’te Limak Atlantis De Luxe Hotel’de 4-6 Ocak tarihleri arasında konaklayacak olan Antrenörler Derneği kafilesinde kafile başkanlığın Hasan Topaloğlu, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aksa süper lig ve Aksa 1. Ligde görev yapan toplam 25 teknik adam kafilede yer alıyor. Kafile Antalya’da kampta olan Türkiye’den ve Avrupa’dan önemli takımların kamp yaptıkları tesisler ziyaret edilerek kamp çalışmaları yerinde incelenecek. İki günlük Antalya maliyetinin tüm masrafları Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD), yönetimi tarafından karşılanırken, önemli ziyaretlerde de bulunulacak.

Onvo Antalyaspor-İkasEyüpspor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu tarihinde ilk kez bir ilke imza atmaya hazırlanırken, Trendyol Süper ligde 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00 da Corendon Aırlınes Park Antalya Stadında Onvo Antalyaspor ile İkas Eyüpspor arasında oynanacak olan 18. Hafta karşılaşmasını tüm kafile birlikte izleyecek.

Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu yönetimi ve kafile 6 Ocak Pazartesi akşamı havayolu ile ülkeye dönecek.