Apartman dairesinde bulunanlar şok etti: 17 kişi tutuklandı

2024 yılı Haziran ayında Safaköy’de meydana gelen Ev Açma ve Hırsızlıklarla ilgili geniş çaplı soruşturmada, Safaköy'de bulunan apartman dairelerinde yapılan araştırma sonucu kanunsuz ve gümrüğe beyan edilmemiş mal bulundu, 17 kişi tutuklandı.

2024 yılı Haziran ayı içerisinde Safaköy’de meydana gelen Ev Açma ve Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Safaköy’de bulunan üç ayrı apartman dairesinde yapılan arama sonucu; kanunsuz ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 660 adet cep telefonunu ve 30 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda bilgisayar hoparlörü, Çin menşei muhtelif içecek ve gıda ürününü, toplam 15.845 TL, 3.985 Amerikan Doları, 5.615 Yuan Çin parası, 30.000 Kyat Miyanmar parası ve 72 Ringgit Malezya parası bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturmada zanlı olarak tespit edilen toplam 17 kişi [H.M.(E-27), S.W.(E-31), T.L.(E-22), Z.X.(E-24), J.W.(E-27), G.J.(E-36), P.Z.(E-22), J.W.(E-35), W.L.(E-25), W.H.(E-32), X.B.(E-27), J.L.(E-22), J.H.(E-55), C.X.(E-37), X.G.(E-36), C.X.(E-38) ve L.X.(E-35)] tutuklanmıştır.

Bahse konu şahısların yapılan muhaceret kontrollerinde ise iki kişinin ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.