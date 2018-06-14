Arabada baygın bulundu, üzerinden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu gençlerin hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Bu kez Gazimağusa'da yaşanan olay bir genci daha parmaklıklar arkasına gönderdi.

Gazimağusa’da dün saat 11.00 sıralarında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde polis tarafından araç içerisinde baygın halde tespit edilen H.Ç’nin (E–29) tasarrufunda, içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan sarma sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polis bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

Sentetik kannabinoidler nedir?



Sentetik kannabinoidler, isminden de anlaşılacağı üzere organik kannabinoidin (Ot,esrar,marijuana) laboratuarda sentezlenmiş veya üretilmiş halidir.

Söz konusu sentetik kannabinoidler olduğu zaman, filmi en başına, Tetrahydracannabidinol’un (THC) buluşuna kadar sarmamız gerekmektedir.

Yaklaşık 50 yıl önce, Israil’de yaşamakta olan Raphael Mechoulam’ın hint keneviri ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucu Delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) adlı maddenin hint kenevirinin ana psikoaktif özelliklerinden, yani halk arasındaki söylemiyle “kafa yapan” özelliklerinden sorumlu oldugunu saptaması ile başlıyor.

O yıllarda kenevir yasal olmadığı gibi bu tarz maddelerin araştırılması da pek alışılagelmiş bir durum değildi. Araştırma sırasında Mechoulam’un yolu bu sebeplerden dolayı da bir çok kez polis ile kesişmiştir. Mechoulam’ın başlattığı bu yolda, birçok bilim adamının THC’nin beyin ve vücud üstündeki işleyişini göstermesi ile birlikte kenevir araştırmaları zamanla büyük bir ivme kazanmıştır.

Nerden çıktı bu sentetik kannabinoid?

Tıpkı, Ecstasy ve LSD ve birçok keyif verici madde gibi, sentetik kannabinoidlerin de keşfi akademik araştırmalara borçludur.

Sentetik kannabinoidlerin bulunup geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan, John W. Huffman’ın esas amacı beyinde “iştah,bulantı,ruh hali,acı ve iltihap” gibi semptomları düzenleyecek bir madde bulmaktı.

1993’te Huffman adını JWH-018 koyduğu bu maddeyi sentezler ve formülün tarifini veren akademik çalışmalar serisini yayınlar.

Şuan 80’li yaşlarında olan Huffman’a Sentetik kannabinoidler ile ne düşündüğü sorulduğu zaman ise, şu cevabı vermiştir:

“Bulduğum maddenin keyif verici amaç için kullanıldığını duyduğumda bunu komik bulmuştum. Fakat, maddenin yarattığı kötü etkileri duyunca, sanırım birisi Pandora’nın kutusunu açtı diye düşündüm”

Sentetik kannabinoidlerin, organik kannabinoidlerden farkı nedir?

Sentetik kannabinoidler ile ilgili anlamamız gereken ilk şey, sentetik kannabinoidler sadece tek bir maddeden oluşmadığıdır. Sentetik kannabinoid, bir çok farklı maddenin tek bir kategori altında toplanmasıdır.

Sentetik kannabinoidler, insan yapımı kimyasallardan oluşan bir aile gibidir.

Kenevirin illegal olması bilim insanlarını durduramamakla birlikte, uzun uğraşlar sonucu bu bilim insanları beyinde THC gibi işleyen, kimyasal özellik olarak da THC’ye benzeyen bir madde ile çıkagelirler.

Teoride bu maddeyi bir çok farklı yol ile kullanmak mümkündür, fakat üreticiler sentetik kannabinoidi, organik kenevire benzetmek için kurumuş bitki parçalarının üzerine spreyleyerek, ürünlerini olabildiğince geleneksel kenevir tüketimine benzer hale getirmeye çalışmışlardır. Sentetik kannabinoidleri tüketmenin bir çok farklı yolu olsa da bir pazarlama tekniği olarak ürünler çoğunlukla pipo veya nargile ile ya da sigara kağıdına sarılarak tüketilecek şekilde tasarlanmıştır.

Günün sonunda ise, geleneksel kenevir kılığında satılan bu maddelerin içinde ne olduğunu kestirmek zorlaşmış, kenevir ile sentetik kannabinoid’in benzerliği bu noktadan itibaren son bulmuştur.

Sağlık uzmanları , sentetik maddeyi organik olana benzetme amacını güttüğünü düşündüğünden dolayı “Sentetik kenevir” teriminden hoşnut değildirler