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Arabasına aldıkları şahsın 4000 TL'sini zorla aldılar

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Gazimağusada sohbet etmek maksadıyla arabasına aldıkları şahsı tenha bir yere götürerek ceketinin cebindeki cüzdanda muhafaza ettiği 4000 TL parayı zorla aldılar.
Arabasına aldıkları şahsın 4000 TL'sini zorla aldılar

Gazimağusada sohbet etmek maksadıyla arabasına aldıkları şahsı tenha bir yere götürerek ceketinin cebindeki cüzdanda muhafaza ettiği 4000 TL parayı zorla alarak soygun suçunu işleyen KÜ kadın 33 (Kaziban Ünsol) ve BB kadın 40 (Behiye Bilgiç) Polis tarafından tutuklandı.

Bugün Gazimağusa mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan her 2 zanlıya 3 er gün tutukluluk emri verdi. Tahkikat memuru olayla ilgili mahkemeye aktardığı bilgide zanlıların 14.1.19 tarihinde Gazimağusada sohbet edeceklerini söyleyip araçlarına aldıkları MŞ (Mustafa Şemmedi) isimli şahsı Gülseren bölgesinde ağaçlık bir alana götürerek araç içerisinde zor kullanarak şikâyetçinin cebindeki cüzdan içerisindeki 4000 TL parayı alarak soygun suçunu işlediklerini söyledi. Soygun esnasındaki zorlama sırasında şikayetçinin ceketinin düğmelerinin koparılması ile kasti hasar suçunun da işlendiğini aktardı.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı 1 KÜ evinde yapılan aramada 1400 TL para bulunarak emare olarak alındığını, zanlı 2 BB nin evinde bir şey bulunamadığını belirten tahkikat memuru zanlı 1 in verdiği gönüllü ifadede suçunu itiraf ettiğini, zanlı 2 nin ise hiçbir şey bilmediğini söylediğini aktardı. Tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri talep eden Tahkikat memuruna itiraz yapılmadı ve yargıç her 2 zanlının da 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasına emir verdi

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