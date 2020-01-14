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Arap basını: Hafter anlaşmayı 'Türkiye' yüzünden imzalamadı

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Arap basını, Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter'in Rusya'da dün yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan ateşkes anlaşmasını imzalamadığını ve Moskova'dan ayrıldığını bildirdi.
Arap basını: Hafter anlaşmayı 'Türkiye' yüzünden imzalamadı

Libya'da Trablus merkezli Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Serrac ile Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter arasında ateşkesin koşullarıyla ilgili dün Moskova'da Türkiye ile Rusya arabuluculuğunda görüşmeler yapıldı.

Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli Al Arabiya kanalının muhabiri, Hafter'in geceyarısını biraz geçe ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını söyledi.

Libya'nın doğusunda faaliyet gösteren Libya Haber Ajansı (LANA) geçtiği haberde, Hafter'in "ateşkes ve Trablus'a taarruz eden askerlerin geri çekilmesine yönelik anlaşmayı" imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını doğruladı.

Al Arabiya kanalı ve sahibi olduğu Al Hadas gazetesinin internet sitesinde yer verdiği haberde, Hafter'in ateşkes anlaşmasını, Türkiye'nin Libya'daki askerlerini geri çekmesine ve Türkiye ile Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmaların geçersiz olduğuna dair maddeler içermemesi nedeniyle imzalamamaya karar verdiğini öne sürdü.

Rus RIA Novosti haber ajansı, Serrac'ın da görüşmelerin ardından Moskova'dan ayrılarak İstanbul'a geçtiğini bildirdi.

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