Arap Ülkelerindeki İdam Cezasının Kaldırılması İçin Uluslararası Komite Kuruldu

Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki liderliğinde, Arap ülkelerinde idam cezasının kaldırılması için uluslararası bir komite kurulduğu belirtildi.

Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki liderliğinde, Arap ülkelerinde idam cezasının kaldırılması için uluslararası bir komite kurulduğu belirtildi.

ABD, Avrupa ve Arap dünyasından 100 kişinin katılımıyla zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantıda Arap ülkelerindeki idam cezaları ele alındı.

Uluslararası İdam Cezalarını Kaldırma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, komitenin başkanlığına Merzuki’nin seçildiği ve eski İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Başkanı Sarah Leah Whitson, Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman ve eski Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Ahmed Tuma’nın da aralarında bulunduğu uluslararası şahsiyetlerden oluşan bir yönetim kurulu oluşturulmasına karar verildiği ifade edildi.

İdam cezasının uygulandığı pek çok ülkede yargıda şeffaflık ve adalet gibi temel unsurların olmamasıyla ilgili yapılan derin tartışmalar sonucunda söz konusu komitenin oluşturulmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Mısır rejiminden, son dönemde siyasi tutuklular hakkında verilen idam cezalarını infaz etmemesi istendi.

Pek çok Arap ülkesi, insan hakları kuruluşları tarafından, idam cezasını muhalifleri susturma aracı olarak kullanmakla suçlanıyor.

Mısır’da ise Kahire Ceza Mahkemesinin Eylül 2018’de aralarında Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile İhvan liderlerinden Safvet Hicazi’nin de olduğu darbe karşıtı 12 kişi hakkında verdiği idam cezası 14 Haziran’da Yargıtay tarafından onanmıştı.