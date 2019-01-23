Aras Bulut İynemli: "Hayat herkese darbeler vuruyor.''

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli, insanlara umut olmak istediğini ifade ederek, "Hayat herkese darbeler vuruyor. Hepimiz problemler yaşıyoruz, en imkanı olan ve hayatı uzaktan tatlı görünenlerimiz bile” dedi.

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalı'sı Aras Bulut İynemli, insanlara umut olmak istediğini ifade ederek, "Hayat herkese darbeler vuruyor. Hepimiz problemler yaşıyoruz, en imkanı olan ve hayatı uzaktan tatlı görünenlerimiz bile” dedi.

Son dönemde oynadığı dizilerle adından söz ettiren Aras Bulut İynemli,başarı öyküleri yazıp, insanlara umut olmak istiyor.

GQ Türkiye dergisine konuşan Aras Bulut İynemli şu ifadeleri kullandı: “Sırf çocuklara ve gençlere değil... 50 yaşındaki insan da, o saatten sonra kafayı bir şeye takıp, sıfırdan bir şey yapabilir."

"Hayat herkese darbeler vuruyor. Hepimiz problemler yaşıyoruz, en imkanı olan ve hayatı uzaktan tatlı görünenlerimiz bile...”

Oynadığı projelerde birbirinden farklı karakterleri canlandıran İynemli şöyle devam etti: “Sette herkes işine çok hakim. Önemli ve ağır sahnelerde, dışarıyla bağlantıyı keserim. Ekip de artık beni tanıdığı için bulaşmazlar..."

"Takar müziğimi, salak salak hareketlerle psikopat gibi dolaşırım ortada... Sahnenin duygusuna göre Türkçe rap, rock ne olursa dinlerim. Yoga müziği bile...”