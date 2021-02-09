  • BIST 1.544
  • Altın 417,468
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5711
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Araştırma: Antidepresan ilaçları koronavirüsün şiddetini düşürüyor

» »
Araştırma: Antidepresan ilaçları koronavirüsün şiddetini düşürüyor
Araştırma: Antidepresan ilaçları koronavirüsün şiddetini düşürüyor

Fransız bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma, bazı depresyon ilaçlarındaki etkin kimyasal maddelerin, Covid-19 virüsünün hastalarda ağır ve şiddetli geçmesini engelleyebileceğini gündeme getirdi.

Molecular Pyschiatry dergisinde çıkan araştırmada, Fransa’daki bazı inceleme ve deneyler mercek altına alındı.

Ortaya atılan savın bilimsel olarak kesin kanıtlanmadığına özellikle dikkati çekilen araştırmada, bazı depresyon ilaçlarındaki etkin kimyasal maddelerin, Covid-19 virüsünün şiddetini düşürebileceği ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Paris’te psikiyatr olarak çalışan doktor Nicolas Hoertel, görev yaptığı hastanede tedavi altındaki Covid-19 hastalarının, çok azının psikiyatri sorunları olması üzerine geçen yıl mart ayında söz konusu araştırmayı başlattı ve depresyona karşı alınan ilaçlardaki etkin kimyasal maddelerle (molekül) Covid-19 hastalığı ile mücadeledeki paralelliği araştırmaya başladı.

Fransız doktor, 7 bin Covid-19 hastası üzerinde yaptığı araştırma sonucunda depresyon ilacı alanların, bu grubun içinde çok az yer yuttuğu ve depresyon ilacı alıp da yoğun bakıma kaldırılanların ve hayatını kaybedenlerin sayısının diğerlerine göre yarı yarıya daha düşük olduğunu tespit etti.

Araştırma ilerletildiğinde, bütün depresyon ilaçları olmasa bile, Prozac adı altında piyasada satılan ve fluoksetin de aralarında olmak üzere içerdiği 5 molekül sayesinde, bazı depresyon ilaçlarını alanların, Covid-19’u sert bir şekilde geçirmelerinin önüne geçildiği ortaya çıktı.

Araştırmada, ABD’de yürütülen deneylerin de, bu moleküllerin Covid-19’u önleyici ve tedavi edici özelliğini ortaya koyduğunu işaret edildi.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada Her Yıl 1 Milyondan Fazla Kişi Sigara İçmemesine Rağmen Dumanı Nedeniyle Ölüyor09 Şubat 2021 Salı 20:01
  • DSÖ koronavirüsün kaynağını bulamadı09 Şubat 2021 Salı 15:06
  • DSÖ'den mutasyon uyarısı!09 Şubat 2021 Salı 11:08
  • DSÖ: Oxford-AstraZeneca aşısının Güney Afrika mutasyonu üzerinde etkisi minimum08 Şubat 2021 Pazartesi 22:47
  • Az Uyku Enfeksiyon Riskini Artırıyor08 Şubat 2021 Pazartesi 22:34
  • Sıla Usar İncirli: "Krizi yönetemeyen, iş bilmez bir Sağlık Bakanlığı ile karşı karşıyayız"08 Şubat 2021 Pazartesi 21:52
  • BioNTech ile sorun çözülmezse Türkiye’ye ayrılan aşı Avrupa’ya satılabilir08 Şubat 2021 Pazartesi 21:42
  • Sigara Akciğere Kızgın Bir İğnenin Batması Gibi Zarar Veriyor08 Şubat 2021 Pazartesi 14:47
  • Gut ilacı koronavirüs hastalarına iyi geldi!08 Şubat 2021 Pazartesi 13:57
  • İzmir Tabip Odası: Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az 3 yıl sürer08 Şubat 2021 Pazartesi 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti