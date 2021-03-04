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Araştırma: Astım ağır Covid-19 riskini artırmıyor; alerjik astım azaltıyor olabilir

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Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış veya hastalığı daha ağır geçirmede astımın risk faktörü olmadığı yeni bir araştırmayla ortaya kondu.
Araştırma: Astım ağır Covid-19 riskini artırmıyor; alerjik astım azaltıyor olabilir

Dahası, ABD’deki Stanford Üniversitesi araştırmasına göre alerjik astımı olanlar daha düşük risk grubunda olabilir.

Araştırma için 2020’nin mart-eylül döneminde ‘corona’ testi pozitif çıkan 5 bin 596 hasta incelendi. Yüzde 11’i hastanede tedavi gören hastaların tamamının astımı vardı.

Hastaların daha ağır Covid-19’la ilişkilendirilen kalp rahatsızlığı, tansiyon, obezite, diyabet gibi diğer medikal durumları hesaba katıldıktan sonra astımın hastaneye yatış için bir risk faktörü olmadığı sonucuna varıldı.

Araştırma ekibinden Dr. Lauren Eggert astımın hastalığın şiddetiyle ilişkilendirilmediğini belirtti.

Araştırmacılar ayrıca alerjik astımlı hastaların diğer astım türlerine göre hastaneye yatış ihtimalinin yarı yarıya daha az olduğunu belirledi.

Dr. Eggert’e göre bu durumun olası nedeni alerjik astımda bağışıklık siteminin ACE2 proteininin üretimini azaltması. Hücrelerin yüzeyinde bulunan bu protein corona virüsünün ‘giriş kapısı’ olarak tanımlanıyor.

 

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