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Araştırma: Bakteriler kalp damar ve gut hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek

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Bağırsak mikrofaunasında ürik asit tüketen bakterilerin, kalp damar hastalıkları ve gut hastalığının muhtemel tedavisinde kullanılabileceği ortaya çıktı.
Araştırma: Bakteriler kalp damar ve gut hastalıklarının tedavisinde kullanılabilecek

AA’nın Technology Networks‘ten aktardığına göre, damar sertleşmesi ve gut hastalığıyla ilişkilendirilen yüksek ürik asit seviyelerinin, bağırsak mikrofaunasındaki bakterilerin genleriyle çözülebileceği keşfedildi.

Araştırmada, yaklaşık bin kişinin damar tıkanıklığı ve ürik asit seviyeleriyle sindirim kanalındaki mikrobiyal faunası incelendi.

Ayrıca, araştırma kapsamında yetişkin farelerin bağırsaklarından alınan dışkı örneği, sindirim kanalında mikrop olmayan farelere aktarıldı. Deney sonucunda mikrop transferi yapılan farelerde donörün ürik asit seviyeleri ve benzer seviyelerde damar tıkanıklığı gözlemlendi.

İncelemenin ardından bakterilerde ürik asit tüketimi sırasında faaliyete geçen genler tespit edildi. Ürik asitleri tüketmek için gerekli genin laboratuvarlarda yaygın bulunan bakterilerden elde edilebileceği kaydedildi.

Yeni tedaviler için umut verdi

Araştırmanın yazarlarından ABD’deki Wisconsin-Madison Üniversitesinden Prof. Federico Rey, konuya dair şunları söyledi: Ürik asidin birikmesi, kanda kristalleşmeye ve gut hastalığıyla sonuçlanan tıkanmalara yol açar ancak kristalleşecek kadar birikmeden önce normal seviyenin biraz üzerine çıkan ürik asit miktarı damar sertleşmesiyle ilişkilendirilen iltihaplara yol açar. Düşük ürik asitle ilişkilendirilen bakterileri tespit ederek, bakterilerin dolaylı olarak damar tıkanıklığı riskini azalttıklarını fark ettik.”

Gut veya kalp damar hastalarını yönlendirmek için çok erken olmasına rağmen keşfin yeni tedavilerin bulunmasına yardımcı olacağını ifade eden Rey, gelecekteki çalışmalarında kalp damar hastası hayvanları gen nakliyle tedavi etmeyi planlıyor.

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