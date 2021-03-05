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Araştırma: Çin aşısı, mutasyona karşı yeterli olmayabilir

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Çinli Sinovac şirketinin Covid-19 aşısı virüsün Brezilya’da tespit edilen yeni mutasyonuna karşı yeterli antikor tepkisi oluşturmuyor olabilir.
Araştırma: Çin aşısı, mutasyona karşı yeterli olmayabilir

Çinli Sinovac şirketinin Covid-19 aşısı virüsün Brezilya’da tespit edilen yeni mutasyonuna karşı yeterli antikor tepkisi oluşturmuyor olabilir.

ABD ve Brezilyalı araştırmacıların çalışmasına göre, aşılanan bireyler yeniden hastalansa bile, aşının ağır vakalara karşı sağladığı koruma, bağışıklık sisteminde antikor dışında farklı mekanizmaların hastalığın şiddetini azaltmaya katkısı olabileceğine işaret ediyor.

Corona virüsünün yeni mutasyonları önceki türlere göre geliştirilen aşıların ve tedavilerin ileride ne kadar etkili olacağı konusunda endişelere neden oluyor.

Araştırmacıların dün yayınladıkları ancak henüz hakemli değerlendirmeden geçmemiş makaleye göre, Sinovac’ın ‘CoronaVac’ adlı aşısını vurulan sekiz kişiden alınan plazma örnekleri corona virüsünün P.1 mutasyonunu (20J/501Y.V3) yeterli şekilde etkisiz hale getirmede başarısız oldu.

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi, ABD’deki Washington University School of Medicine ve diğer bazı kuruluşlardan araştırmacılar, “Bu sonuçlar P.1 virüsünün CoronaVac aşısının oluşmasını sağladığı antikorları aşabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

CoronaVac, Türkiye, Endonezya, Çin ve Brezilya’da toplu aşılamalarda kullanılıyor.

Sinovac sözcüsü Reuters’ın konu hakkındaki sorularına henüz cevap vermedi.

Şirketin CEO’su Yin Weidong dün devlet destekli televizyon kanalı CGTN’de yayınlanan bir programda gerekli olması halinde şirketin araştırma ve imalat becerilerini yeni mutasyonlara karşı aşı geliştirmek için kullanabileceğini belirtmişti.

Yin aynı zamanda sürecin yeni bir aşı geliştirmekten çok daha kısa süreceğini ifade etti.

Öte yandan, Çinli şirket üçüncü faz çalışmalarına dair raporu henüz yayınlamış değil.

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