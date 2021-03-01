Araştırma: Covid-19 aşısı obez kişilerde daha az etkili olabilir

Sağlık çalışanlarının dahil olduğu araştırmada, obez bireylerin ikinci doz aşı sonrası sağlıklı kişilere kıyasla yarı yarıya antikor ürettiği ortaya çıktı.

Obezite, vücut kitle indeksinin 30’un üzerinde olması şeklinde tanımlanan tıbbi durum.

Daha önceki araştırmada da obezitenin Covid-19’dan ölme riskini yüzde 50’ye kadar, hastaneye yatış riskini ise yüzde 113’e kadar artırdığı ortaya konmuştu.

Bunun nedenleri arasında obez kişilerin kalp rahatsızlığı, tip 2 diyabet gibi başka altta yatan hastalıklarının olmasının Covid-19 riskini artırması, fazla kilonun insülin direnci ve enflamasyon gibi metabolik değişikliklere neden olarak, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırması sayılıyor.

Roma’daki Istituti Fisioterapici Ospitalieri’de iki doz Pfizer/BioNTech aşısı sonrası 248 sağlık çalışanın antikor seviyeleri değerlendirildi.

İkinci dozdan yedi gün sonra yüzde 99.5’i antikor yanıtı geliştirdi. Bu yanıtın Covid-19 geçirenlerde daha güçlü olduğu görüldü.

Ancak fazla kilolu ve obez kişilerde antikor yanıtının daha zayıf olduğu kaydedildi.

Araştırma ekibi çalışmalarında şu ifadelere yer verdi: “Obezite Covid-19’da büyük bir hastalık ve ölüm riski anlamına geldiğinden bu alt grup için etkili bir aşılama programı planlanması zorunlu. Daha fazla araştırma yapılması gerekmekle birlikte, elde ettiğimiz veriler özellikle obez bireyler için aşılama stratejisi geliştirilmesine işaret ediyor. Verilerimiz daha geniş çalışmalarla da doğrulanırsa bu grup için ekstra bir doz aşı ya da daha yüksek dozda aşı uygulanması seçenekleri değerlendirilmeli.”