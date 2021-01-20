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Araştırma: Covid-19’a yakalanma riskinde konuşmak öksürük kadar tehlikeli

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Araştırma: Covid-19’a yakalanma riskinde konuşmak öksürük kadar tehlikeli
Araştırma: Covid-19’a yakalanma riskinde konuşmak öksürük kadar tehlikeli

Britanya’da yapılan bir araştırma, konuşurken ağızdan çıkan minik virüs partiküllerinin öksürükten kaynaklanan geniş damlacıklardan daha uzun süre havada kaldığını ortaya koydu. Bu da Covid-19’lu biriyle konuşmanın öksürmesi kadar tehlikeli olduğu anlamına geliyor.

Uzmanların geliştirdiği modellemeye göre çıkan partüküllerin iki metreden uzağa gitmesi sadece birkaç saniye alıyor.

Araştırmanın yazarlarından Cambridge Üniversitesi’nden akışkanlar mekaniği uzmanı Prof. Pedro Magalhaes de Oliveira, “Maske, mesafe ve kapalı alanlarda iyi bir havalandırma bu partiküllerin birikmemesi ve güvenli bir şekilde çıkması için gerekli” dedi.

Sonuçları Proceedings of the Royal Society A. dergisinde yayınlanan araştırmada, Prof. de Oliveira ve arkadaşları enfekte olmuş kişiler konuşunca veya öksürünce çıkan damlacıkların boyutunu ve çökmesi için geçen zamanı hesapladıkları bir modelleme kullandı.

Ekip ayrıca Covid-19’lu kişilerin viral yükünü hesaba katarak enfeksiyon riskini de araştırdı ve hastalığa yol açacak tahmini miktarı hesapladı.

Enfekte olmuş konuşan ya da öksüren birinden iki metre uzakta maskesiz durmanın hastalık riski taşıdğı sonucuna vardı.

Corona‘lı birinin 30 saniye konuşmasından bir saat sonra kalan partüküllerin bir öksürükten daha fazla viral yük içerdiği, havalandırması olmayan küçük yerlerde bunun Covid-19 bulaşması için yeterli olduğu belirtildi.

Prof. de Oliveira, “Konuşmak dikkate alınması gereken önemli bir konu çünkü ökdürmeden daha küçük partüküller üretiyor ve bu partüküller yani aerosoller, hastalığa neden olacak miktarlarda bir saatten fazla asılı kalabiliyor” dedi.

Bu şekilde Covid-19’a yakalanıp yakalanılmayacağının, maske takılması, kapalı alan, havalandırma gibi koşullardan etkilenen partikülün solunma miktarına bağlı olduğunu belirtildi.

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