Araştırma: Koronavirüsün İngiliz varyantı kaç kat daha bulaşıcı?

Japonya'da araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi. AA’da yer alan habere göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Covid-19 varyantlarını araştırdı.
VARYANT JAPONYA’DA BÖLGESEL YAYILIYOR
Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.
NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.
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