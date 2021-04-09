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Araştırma: Koronavirüsün İngiliz varyantı kaç kat daha bulaşıcı?

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Japonya’da yapılan bir araştırmada, Covid-19'un İngiliz varyantının 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu ortaya konuldu.
Araştırma: Koronavirüsün İngiliz varyantı kaç kat daha bulaşıcı?

Japonya'da araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) İngiltere'de tespit edilen varyantının, ilk ortaya çıkan virüsten 1,32 kat daha bulaşıcı olduğunu belirledi. AA’da yer alan habere göre, Japonya'daki Salgın Hastalıklar Ulusal Enstitüsü (NIID) araştırmacıları, ülke geneli yayılan Covid-19 varyantlarını araştırdı.

VARYANT JAPONYA’DA BÖLGESEL YAYILIYOR

Yaklaşık 50 gün süren analiz sürecinin ardından İngiltere’de ortaya çıkan Covid-19 varyantının, orijinal virüse göre 1,32 kat daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

NIID Başkanı Takaji Wakita, düzenlediği basın toplantısında, varyantın Kansai bölgesinde yoğunlaştığı, kademeli olarak Tokyo ve çevre eyaletlerde yayılmaya başladığını söyledi.

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