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Araştırma: Orta yaşlarda kuruyemiş tüketmek bunama riskini azaltıyor

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Geniş çaplı bir araştırma, orta yaş ve sonrasında düzenli olarak kuruyemiş tüketmenin, ileri yaşlarda demans riskini azalattığını ortaya koydu.
Araştırma: Orta yaşlarda kuruyemiş tüketmek bunama riskini azaltıyor

Geniş çaplı bir araştırma, orta yaş ve sonrasında düzenli olarak kuruyemiş tüketmenin, ileri yaşlarda demans riskini azalattığını ortaya koydu.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacılar 1993-2016 yılları arasında yaklaşık 17 bin kişinin beslenme şekilleri ve kognitif fonksiyonlarını inceledi.

40’larında haftada iki veya daha fazla kuruyemiş tüketmeye başlayanların, daha az tüketenlere kıyasla, 60’larından sonra hafıza sorunları yaşama olasılığının beşte bir oranında daha az olduğu görüldü.

Age ve Ageing dergisinde yayınlanan araştırmaya göre haftada bir kuruyemiş yiyenlerde de benzer fayda görüldü. Bu grupta da 60’larından sonra kognitif fonksiyonlarında hasar olma olasılığı yüzde 19 daha azdı.

Kuruyemişin zeka keskinliğine faydası olduğu daha önceki araştırmalarda da gözlenmişti.

2019’da 55 yaş üstü yaklaşık 5 bin kişilyle yapılan bir araştırma günde iki tatlı kaşığına denk gelecek kuruyemiş tüketiminin kognitif fonsiyonları geliştirdiğini göstermişti.

 

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