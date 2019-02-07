“Araziler ekonomiye kazandırılıyor”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve milletvekili Fikri Toros ile Lefkoşa İlçe yöneticileri Alayköy Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve milletvekili Fikri Toros ile Lefkoşa İlçe yöneticileri Alayköy Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Sanayicilerin tesislerini gezerek bilgi alan heyet sorunları dinleyerek bakanlığın icraatlarını aktardı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, organize sanayi bölgeleri ile ilgili geçtiğimiz bir yılda yapılan çalışmalara değindi. Sanayi bölgelerinde bulunan arazilerin, yenilikçi, fizibilitesi bulunan ve rekabet edebilirliği yüksek yatırımlar için kullanılmasını sağlamak amacı ile KTSO, KTEZO, Kalkınma Bankası ve KOBIGEM’in katılımları ile oluşturulan komitenin çalışmalarını aktaran Nami, hedeflerinin atıl durumda bulunan, kira mukavelelerine aykırı davranan ve yatırımı gerçekleştirilmeyen sanayi arazilerinin ekonomiye kazandırılması olduğunu belirtti.