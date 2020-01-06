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Arıklı: "20 Ocak’a kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağım"

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Arıklı: "20 Ocak’a kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağım"
Arıklı: "20 Ocak’a kadar Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağım"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili açıklama yaptı, “Ayın 20’sine kadar adaylığımı açıklayacağım” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Nisan ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili, “Ayın 20’sine kadar adaylığımı açıklayacağım” dedi.

12 Ocak’ta Gazimağusa’da görkemli bir şölen düzenleyeceklerini aktaran YDP Genel Başkanı Arıklı, söz konusu şölenin ardından Parti Yönetim Kurulu ve Parti yetkililerini toplayacağını ve bir karar vereceğini söyledi.

Erhan Arıklı, aday olması konusunda oldukça olumlu sinyaller aldığını da belirtti.

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