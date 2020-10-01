Arıklı: Türkiye’yi Seçim Malzemesi Yapmayın...

26 gündür düşük pozitif olarak karantinada bulunan Arıklı açıklama yaptı...

İşte Arıklı'nın karantinadan yaptığı açıklamasının tamamı...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken bazı adaylar ve onların yandaşları, Türkiye’ninburada ki seçimlere müdahale ettiğini iddia ederek çirkin bir propaganda yapıyor, Türkiye yetkilileri ile birlikte Türkiye’nin buradaki temsilcilerini hakarete varan bir üslupla suçluyorlar...

Bu kişiler, Türkiye’nin bu aşamada buraya sıcak ve nakit para göndermesinden dahi rahatsızdır. Bu paranın bütçe açığını kapatmak sureti ile maaşların ödenmesinde kullanılacağını da gayet iyi bilmektedirler.

"Bu para gelmeseydi ve maaşların ödenmesi gecikseydi, biz de Türkiye’ye, KKTC ye mevcut Hükümete yüklenip federasyonun tek çare olduğunu iddia etseydik" diye hayıflanmaktadırlar.

Garip olan bu kişiler geçmişte Annan Planı döneminde Türkiye’nin, ABD’nin, AB’nin ve diğer uluslararası güçlerin bütün imkanlarını kullanmak sureti ile Kıbrıs’ta yaptıkları propagandayı alkışlayan kişilerdir.

Dış müdahale benim lehime yapılıyorsa iyi, aleyhime yapılıyorsa kötü anlayışı çifte standartlı bir anlayıştır.

Bu kişi, kurum ve partileri Türkiye ile uğraşmaktan vaz geçmeye, halkımızı da karanlık güçlere hizmet eden bu zihniyete karşı dikkatli olmaya çağırıyorum.