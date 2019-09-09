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Arınç: Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir

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Arınç: Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir
Arınç: Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, yerine kayyum atanarak görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili olarak "Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 

Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, geçmiş sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasıyla ilgili olarak da konuştu. Kaftancıoğlu'nu sevmediğini, beğenmediğini, yazdıklarına katılmadığını belirten Arınç, "Bunlardan dolayı ceza verilecek olacak, ben bir hukukçuyum, bu mesajlar toplumu infiale sürükleyecek olsa, 2013'te bir soruşturma açardı savcılarımız. Ama üzerinden 6 yıl geçtikten sonra dava açılıp hemen 2-3 celsede karar veriliyorsa buna nasıl bakmak lazım?" ifadesini kullandı.

Arınç, "Verilen kararın iyi ya da kötü olduğunu söylemekten uzağım. Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline getirdiler. Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız" dedi.

'AHMET TÜRK'Ü TANIYORUM VE SAYGI DUYUYORUM'

Arınç, yerine kayyum atanarak görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili olarak da "Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir" ifadesini kullandı.

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