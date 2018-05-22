Arıza yapan uçağı Türk pilot burun üzerine indirdi

Suudi Arabistan Hava Yolları adına uçan Onur Air’den kiralık TC-OCH tescilli Airbus A330-200 tipi yolcu uçağının Kaptanı Ümit Atlatırlar, ön tekerlekleri açılmayan uçağı burnu üzerine indirerek, dev uçağı pistte tuttu ve kazanın büyümesini engelledi. Kaptan, uçağı pist içerisinde tutmayı başararak 141’i yolcu 10’u uçuş ekibi olan toplam 151 kişinin uçaktan yara almadan tahliye olmasını sağladı.

Suudi Arabistan Havayolları adına uçuş yapan Onur Air'in Medine-Dakka seferini yapan SV -3818 sefer sayılı Airbus A330 -200 tipi, TC-OCH tescilli yolcu uçağı 141 yolcusu ve 10 mürettebatıyla Suudi Arabistan'ın Medine Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

HAVADA 3 SAAT TUR ATTI

Uçak kalkışından kısa bir süre sonra hidrolik arızası yaptı. Dakka Havalimanı'na iniş hazırlığı sırasında uçağın ön iniş takımlarının açılmadığını fark eden uçağın kaptan pilotu Ümit Atlatırlar, hidrolik arızasını tespit ettikten sonra yardımcısı Mehmet Tosyalı ile birlikte güvenli inişi sağlamak için Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'na acil iniş karar verdi. Pilotlar yakıt azaltmak için yaklaşık 3 saat havada tur attı. Ardından burun üzerine yerel saatle 21.50'de başarılı şekilde iniş yaptı. İniş yapan uçaktaki yolcular, "slide" adı verilen şişme botlarla kabin ekibinin yardımıyla kısa sürede uçaktan tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun kaza ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Uçağımız, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yaşadığı Cidde meydanına gerçekleştirdiği acil iniş sonrasında 141 yolcu ve 10 mürettebat uçaktan başarıyla tahliye edilmişlerdir. Uçağımızın kaptanlarının soğukkanlılığı sayesinde kimse yaralanmamıştır. Arızanın dış etkenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yetkililer tarafından yapılacak detaylı incelemeler sonrasında açıklığa kavuşturulacaktır"