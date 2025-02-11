Arızalandığı için bankete park edilen araç, banketin çökmesiyle çalılıklara kaydı

Girne-Esentepe yolunda arızalandığı için yol kenarına park edilen pick-up araç, şiddetli yağışların banketi çökertmesi nedeniyle, çalılıklara kaydı. Olayda yaralanan olmadı.

Polisten edinilen bilgiye göre olay dün akşam meydana geldi.

Arızalanan aracın sürücüsü tarafından yol dışındaki bankete güvenli bir şekilde park ettiği ancak şiddetli yağış nedeniyle bankette oluşan çökmeden dolayı aracın bulunduğu yerden kaydığı öğrenildi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, araç bu sabah polis kontrolünde bulunduğu yerden çekildi.