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Arjantin'in yeni devlet başkanı aşırı sağcı Milei'yi "zorlu" bir süreç bekliyor

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Arjantin'de çekişmeli geçen devlet başkanlığı seçimini büyük farkla kazanan aşırı sağcı Javier Milei'yi, ekonomik krizin gölgesinde "zorlu" bir 4 yıl bekliyor.
Arjantin'in yeni devlet başkanı aşırı sağcı Milei'yi "zorlu" bir süreç bekliyor

Sandıkların yüzde 99'undan fazlasının açıldığı seçim sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,69'unu alarak devlet başkanı seçildi.

İlk tur seçimlerinde yüzde 30 oy alan Milei, dün yapılan 2. tur seçimlerinde ise oylarını 25 puandan fazla arttırarak rakibi "Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa'ya, anketleri yanıltarak 12 puan fark attı.

Kongre üyesi seçildiği 2021'e kadar siyasete yabancı olduğu bilinen 53 yaşındaki Milei, 13 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimlerde sürpriz şekilde oyların yüzde 30'unu alarak tüm anketleri şaşkınlığa uğrattı.

Arjantin basınında çıkan bazı haberlerde, yıllardır siyaseten hayal kırıklığına uğrayan gençler ve mevcut durumdan rahatsız kitlelerin politikacılardan umduğunu bulamaması Milei'nin başarısının sırları arasında gösteriliyor.

Ancak Uluslararası Para Fonuna (IMF) ödenmesi gereken 44 milyar dolarlık borç, yüzde 140'ı aşan yıllık enflasyon, kemer sıkma politikaları, ulusal para birimi pesonun dolar karşısında devalüe olması ve yüksek işsizlik oranı, Milei'yi bekleyen zorlu görevlerin başında geliyor.

Milei'nin kampanya başarısı

Aşırı sağcı Milei'nin, seçim kampanyası süresince televizyon programlarında etkili konuşmalar yapması ve sosyal medya platformlarında da milyonlara ulaşması popülerliğini hızla arttırdı.

Ülkede 22 Ekim'de yapılan 1. tur seçimlerinin ardından ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich'in, "politik olarak farklı düşüncelere sahip olmasına" rağmen Milei'yi destekleme kararı alması dengeleri Milei lehine değiştirdi.

10 Aralık'ta devlet başkanlığı görevini devralacak Milei, seçimleri kazanması durumunda Arjantin'de görülmemiş "radikal değişimler" yapacağını söylemişti.

Milei'nin vaatleri

Milei, seçim kampanyası boyunca yaptığı açıklamalarda, ülkedeki ekonomik krize "sebep" olarak gösterdiği Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını, ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini ve bazı kamu şirketlerinin özelleştirileceğini belirtti.

Özel şirketler üzerindeki vergi yükünün azaltılması, kamu harcamalarının kısılması, bazı bakanlıkların kapatılması, ateşli silahlara erişim, organ ticaretinin serbest bırakılması, emeklilik maaşlarına ayrılan fonların azaltılması, sosyal yardımların kademeli düşürülmesi, sağlık, eğitim ve güvenlik sistemlerinde reform projesi Milei'nin başlıca vaatleri arasında yer alıyor.

Arjantin basınına konuşan uzmanlar, Milei'yi klasik politikacının aksine "aşırı kompleksli" ve "rock yıldızı" bir televizyon yıldızına benzetiyor.

Kısa süre önce ülkesindeki La Nacion gazetesine konuşan Milei, Merkez Bankasının kapatılmasına ilişkin "Bu beklenenden daha erken olabilir, bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağız" ifadesini kullanmıştı.

Milei'nin kampanyası sırasında iklim değişikliğini inkar etmesi, LBGT hareketi karşıtı açıklamalar yapması ülkesinde hem destek hem tepki gördü.

Milei kimdir?

Buenos Aires'teki Belgrano Üniversitesinde lisans ve yüksek lisansı eğitimini tamamlayan Milei, çeşitli özel kuruluşlarda ekonomi danışmanlığı görevinde bulundu.

Eski televizyon yıldızı ve ekonomist olan Milei, gündem oluşturan sözleriyle ülkesinde kısa sürede oldukça popüler bir figür haline geldi.

Latin Amerika ülkeleri arasında yüksek eğitimli nüfusu ve bölgedeki ekonomik potansiyelinin güçlü olması nedeniyle Arjantin, Brezilya ve Meksika'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Uzmanlar, ülkede seçimi hangi aday kazanırsa kazansın, pesonun dolar karşısındaki değer kaybının yüzde 70 daha artacağını tahmin ediyor

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