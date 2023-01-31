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Arkadaşları Helin Reessur için yürüdü: Adalet istiyoruz

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Arkadaşları, 16 yaşında öldürülen Zehie Helin Reessur için yürüdü; "Adalet istiyoruz" vurgusu yaptı. Yapılan eylemde, “Aşk değil, çocuk cinayeti”, “Kaza da kader de değil, cinayet” dövizleri taşındı.
Arkadaşları Helin Reessur için yürüdü: Adalet istiyoruz

Gazimağusa Meslek Lisesi öğrencileri, 25 Ocak’ta öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur için “Helinler Ölmesin Diye” sloganıyla  eylem yaptı. Bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşların da katılarak destek verdiği eylemde, okul önünde toplanan öğrenciler, önce Zafer Anıtı’na, oradan da Namık Kemal Meydanı’na yürüdü.

 

"AŞK DEĞİL ÇOCUK CİNAYETİ"

Öğrenciler yürüyüş esnasında “Eşitlik arıyoruz”, “Adalet istiyoruz”, “Kadın cinayetlerine son”, “İsyanımız var”,  “Kadın erkek eşittir”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Bu ülkede 16 yaşında bir kız öldürüldü”, "Öldürülmek istemiyoruz", “Biz daha çocuğuz“, ”Erkek şidddetine son”, “Helinler ölmesin” sloganları attı.

Elde taşınan dövizlerde ise, “Seni asla unutmayacağız Helin Reessur”, “Helinmiz artık melek”, “Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok”, “Kadın değil, çocuktu”. “Aşk değil, çocuk cinayeti”, “Kaza da kader de değil, cinayet”, “Güneş kızımızın altın rengi sarı saçları kana bulandı”, “Öldürülmek istemiyoruz biz daha çocuğuz”, “Tacize, şiddete karşı güvenli yasalar istiyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

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Zafer Anıtı önünde Helin’in sıra arkadaşları Azra Çağan ile Fatma Çayönü konuşma yaptı.

Azra Çağan, Helin ile ilgili bir masal anlatarak, Helin’in, hayalini kurduğu  gibi dünyanın en iyi müzisyen ve bestecilerinden biri olarak bir hayat yaşadığını, sevdiği adamla evlenerek çocuklarıyla birlikte mutlu mesut yaşadığını anlattı.

Fatma Çayönü de konuşmasında “Helin’in az önce anlattığımız masaldaki gibi bir hayatı olsun istedik, sonu erkek şiddetiyle katledilerek bitmeyen…” Yaşadığı ülkedeki düzene kurban gitmeyen…” diye konuştu Helin gibi onlarca kadının anne ve kız kardeşlerin öldürüldüğünü belirten Çayönü, birçok insanın yakınları ve akrabalarının acısıyla sonsuza dek yaşamak zorunda kaldığını vurguladı.

 

Helin’in sınıfta en önde oturduğunu ve hep güleryüzlü olduğunu anlatan Çayönü, “O rengarenk kalbiyle henüz 16 yaşındaydı, acımasızca katledildi. Şimdi sorarım size Helin’i öldüren katil mi bu acı sonun tek suçlusu, yıllardır bu ülkede öldürülmedi mi kadınlar?” diye sordu.

Ülkede yıllardır kadınların erkekler tarafından öldürüldüğüne işaret eden Çayönü, “Bizler sizler için şımarık 'Z kuşağı'  çocukları. Daha kaç arkadaşımızı toprağın altına gömeceğiz erkek şiddeti yüzünden?.. Biliyoruz hiçbir yetkili sorumluluk almayacak bir çocuk katledildi diye” ifadelerini kullandı.

ÇAYÖNÜ: CENAZESİNE DEĞİL, DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE GİTMELİYDİK

Helin’i hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Çayönü, “Bize 16 yaşımızda yaşayabileceğimiz en büyük acıyı yaşattınız. Biz 16 yaşında arkadaşımızın cenazesine değil doğum günü partisine gitmeliydik. Biz 16 yaşında arkadaşımızın tabutuna değil kendisine sarılmalıydık. Bize 16 yaşında, bir avuç toprağı Helin diye sevmeyi öğrettiniz. Biz Helin’le birlikte 16 yaşımızda, neşemizi, sevincimizi ve bu topraklara olan umudumuzu da gömdük. Yüreğimiz paramparça, kaybedeceğimiz tek bir canlı, arkadaşımız daha yok.” dedi.

Çayönü, “Bu şiddet artık son bulsun, erkek şiddeti yok olsun.  Biz bugün Helin’in yarım kalan hikayesi için onun gibi öldürülen tüm Helinler için, Helinler ölmesin diye yürüdük.” dedi.

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