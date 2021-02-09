  • BIST 1.538
  • Altın 418,878
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5528
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Arslan: AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa'yı tamamen işlevsiz hale getirebilir

»
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır" dedi.
Arslan: AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa'yı tamamen işlevsiz hale getirebilir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır" dedi.

Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı ayrıca, Anayasanın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkânı kalmayacaktır" şeklinde konuştu.Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katıldı.

Fidan'a kisvesini Arslan giydirdi.

İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi, hukuki geleneklere uyulmadığı ve 'jet hızıyla' AYM üyesi yapıldığına yönelik bazı kesimlerde tepkiler doğurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastanede doktora oraklı saldırı: Canım sıkkındı, birine saldırmak istedim08 Şubat 2021 Pazartesi 22:40
  • Erdoğan:"Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar"08 Şubat 2021 Pazartesi 22:16
  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Cumhuriyeti 1921 Anayasası ruhuyla taçlandıracağız08 Şubat 2021 Pazartesi 21:59
  • Depoda çalışan bekçi, 37 ton fındık çaldığı gerekçesiyle tutuklandı08 Şubat 2021 Pazartesi 21:56
  • YÖK, üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim eğilimini ölçmek için anket düzenleyecek08 Şubat 2021 Pazartesi 21:30
  • SP lideri: 'Anayasayı bile kale almazken şimdi değişiklik yapsanız ne yazar'08 Şubat 2021 Pazartesi 21:20
  • TTB’den mutasyon uyarısı: Hastaneye yatış ve ölümlerin artması kaçınılmaz08 Şubat 2021 Pazartesi 21:16
  • Merkel ile Erdoğan görüştü08 Şubat 2021 Pazartesi 21:04
  • DEVA ve Gelecek'ten "parlamenter sistem" vurgusu08 Şubat 2021 Pazartesi 21:03
  • ‘CHP, Atatürk’ün ideolojisinden uzaklaştı’ diyen İnce, parti üyeliğinden istifa etti08 Şubat 2021 Pazartesi 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti