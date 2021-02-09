Arslan: AYM kararlarının uygulanmaması Anayasa'yı tamamen işlevsiz hale getirebilir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını bağlayan üstün hukuk kurallarıdır" dedi.

Arslan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasa'yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı ayrıca, Anayasanın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkânı kalmayacaktır" şeklinde konuştu.Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Anayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan Fidan’ın yemin törenine katıldı.

Fidan'a kisvesini Arslan giydirdi.

İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesi, hukuki geleneklere uyulmadığı ve 'jet hızıyla' AYM üyesi yapıldığına yönelik bazı kesimlerde tepkiler doğurmuştu.