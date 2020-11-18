Arter: Maraş’ı Belediye Hudutları İçerisine Birleştirme Noktasına Geliyoruz

Arter;

“46 yıl içerisinde insanların yaşamına açılacağı bir antlaşma noktasında, müze kare masasında konuşulabileceği bu süre içerisinde hep konuşuldu. Şubat 2020’den itibaren Maraş’ın açılımı ile ilgili çok hızlı bir şekilde gelişmeler yaşandı. Bu konu 3 başlık altında dikkat çekmektedir.

İlk boyutu siyasi olan kısmıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti’nin ortaklaşa vermiş olduğu bir kararla 7 Ekim 2020 tarihinden itibaren vatandaşların ziyaretine açıldı. Kapalı Maraş’ta açılan bölgeler kamuya ait bölgelerdir. Hiç kimsenin özel mülküne dokunulmamıştır.

Taşınmaz mal komisyonu üzerinden mal sahiplerine iade, takas, tazminat şeklinde çözüm yolları düşünülmektedir.

İkinci boyutu ise idare konuların yer aldığı kısımdır. Son kısım ise teknik kısmıdır.

Söz konusu olan yollar, su, elektrik hatları, park, bahçe ve peyzajla ilgili çalışmalar şehrin fiziki değişikliğini sağlayacaktır. Alt yapı çalışmaları ise teknik konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Gazimağusa Belediyesi olarak bizler de işin 3. Kısmı olarak teknik konularda devreye giriyoruz.

Bundan sonrada bu çalışmalarımızı başladığımız noktadan daha ileriye taşıyacağımızı burada belirtiyorum. Buradaki çalışmaların bu kısmına gelmemize yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti’nden TOKİ yetkililerine ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim.

Kapalı Maraş bölgesi 5,5 km/2 kadar bir alanı belediye hudutları içerisinde birleştirme noktasına geliyoruz. Tabiatı ile henüz bir yaşam alanı olmadığı için nüfus boyutu dışında biz alt yapı çalışmalarını yürütüyoruz. Bu bir teknik bir çalışmadır. İlk önce masa başında çalışmalar yapılacak, daha sonra sahaya indirilecektir. Maliyet konusu ise miktar ne ise hesaplanacaktır.” İfadelerini kullandı.