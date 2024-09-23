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ARUCAD Akademisyenleri  Gürcistan’da CUDES 2024 Kongresine Katılarak Çalışmalarını Sundu

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ARUCAD Akademisyenleri  Gürcistan’da CUDES 2024 Kongresine Katılarak Çalışmalarını Sundu
ARUCAD Akademisyenleri  Gürcistan’da CUDES 2024 Kongresine Katılarak Çalışmalarını Sundu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Enstitü Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elham Etemadi, 7-8 Eylül 2024 tarihlerinde Gürcistan’ın Batum şehrinde yer alan Grigol Robakidze Üniversitesi’nde düzenlenen CUDES 2024: 15. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresinde Üniversiteyi temsil etti.    

 

Sosyal bilimlerin farklı alanlarında güncel araştırmaların sunulmasına olanak sağlayan prestijli bir platform olarak bilinen CUDES 2024: 15. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi’nde, ARUCAD Enstitü Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze, “65 Yaş Altı Bireylerin Gözünden Yaşlılık ve Dijitalleşme: Sürüye Katılmak mı, Sürüden Dışlanmak mı?” başlıklı çalışmasını paylaştı. Öze’nin çalışması, kongre organizasyon komitesi tarafından büyük beğeni topladı ve ‘En İyi Çalışma Ödülü’ne layık görüldü. Öze, özellikle dijital çağın yaşlı bireyler üzerindeki sosyo-kültürel etkilerini ve dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar ile dışlanma risklerini derinlemesine incelediği bu çalışmasıyla öne çıktı.

 

ARUCAD Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elham Etemadi, Kongrede “Kapitalin Zaferi; İran’da Sanatın Sosyal Prestiji” başlıklı çalışmasını sundu. Etemadi’nin çalışması, kapitalizmin İran’daki sanatsal üretim üzerindeki etkilerini irdeleyerek, sanatın sosyal statü ve prestijle olan ilişkisine dair bulgular sundu. Etemadi, İran’daki sanat dünyasının kapitalist yapı ile nasıl şekillendiğini analiz ettiği çalışmasıyla dikkat çekti.

 

On bir ülkeden yetmiş altı sunumun yapıldığı CUDES 2024’te ARUCAD akademisyenlerinin sunumları, sosyal bilimlerin farklı boyutlarını ele alan özgün perspektifleriyle kongre katılımcıları tarafından beğeniyle karşılandı.

 

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