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Asansör Devrildi, Ağır Yaralandı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Asansör Devrildi, Ağır Yaralandı

04.07.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, Ali DEMİR (E-41) asansorün tavanı üzerinde güvenlik kamera sistemini kontrol ettiği sırada, asansörün devrilmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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