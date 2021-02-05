  • BIST 1.527
  • Altın 411,330
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Asgari Ücret Resmi Gazete'de yayınlandı.

» »
Asgari Ücret Brüt 4.400 TL, Net 3.828 TL olarak Resmi Gazete'de yayınlandı.
Asgari Ücret Resmi Gazete'de yayınlandı.

SENDİKA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yeni asgari ücrete taraflar imza atmazken bakan asgari ücreti açıkladı ve sendika yasa dışı olduğu iddiasıyla polise suç duyurusunda bulundu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamıştı...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ilk Asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık Başkanlığında toplandı. İşveren tarafının katılmadığı toplantıya, devlet tarafını temsilen beş, işçi tarafını temsilen 4 üye katıldı. İşçi tarafı 4 bin 600 TL önerirken , devlet tarafı 4 bin 400 TL asgari ücret önerisini sunmuştur.

Görüşlerin sunulmasının ardından yapılan oylama sonucunda devlet tarafının 5 evet, işçi tarafının 4 hayır oyu ile asgari ücret 1 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere ;

Saatlik : 25.38 TL

Günlük: 203.07 TL

Haftalık: 1015.38 TL

Aylık: Brüt 4400 TL olarak belirlenmiştir.

 

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Asgari Ücret Brüt 4.400 TL, Net 3.828 TL olarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşçi Sendikası'nın Toplantıya katıldığı ve nisap sağladığı da görüldü.

146487432_1530776360456075_6350672593948888351_n.jpg

DAHA ÖNCE NE KADARDI?

KKTC'de 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren asgari ücret: Saatlik: 22.04 TL, Günlük: 176.31 TL, Haftalık: 881.54 TL ve Aylık: 3, 820 TL (Brüt) Aylık 3323 TL (Net) olarak uygulanıyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararlarında güncelleme!05 Şubat 2021 Cuma 20:24
  • 74 pozitif vaka daha!05 Şubat 2021 Cuma 19:53
  • Pilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi05 Şubat 2021 Cuma 19:52
  • '3 bin TL pandemi desteği' mesajlarına itibar etmeyin!05 Şubat 2021 Cuma 19:39
  • KIB-TEK'ten 'gecikme faizi' açıklaması: "Konu Bakanlar Kurulu’nda… Gerekli tedbirler alınacak"05 Şubat 2021 Cuma 19:16
  • Lefkoşa'da 34 yaşında evinde ölü bulundu! Cinayet şüphesi var!05 Şubat 2021 Cuma 19:08
  • KKTC'den gemi ile Mersin'e giden 3 FETÖ üyesi tutuklandı05 Şubat 2021 Cuma 19:02
  • İş bilmez Hükümet, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor!05 Şubat 2021 Cuma 18:56
  • Gıda analiz sonuçları açıklandı 3 ürün kusurlu bulundu05 Şubat 2021 Cuma 18:50
  • 34 yaşında evinde ölü bulundu! Cinayet şüphesi var!05 Şubat 2021 Cuma 18:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti