  • BIST 6.141,14
  • Altın 1597.96
  • Dolar 26.0711
  • Euro 28.4359
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanacak

» »
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün saat 12.00’de toplanacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu bugün toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplanıyor.



 

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantının saat 12.00’de bakanlığın toplantı salonunda yapılacağını duyuruldu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNDP: Lefke’de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji için üç önlem uygulamaya konuldu06 Temmuz 2023 Perşembe 19:59
  • Bağımsızlık Yolu, Çalışma Bakanlığı önünde asgari ücret için eylem yaptı06 Temmuz 2023 Perşembe 18:51
  • Dışişleri’nden AKPM Başkanı Kox'un sadece Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesine tepki06 Temmuz 2023 Perşembe 18:47
  • Ticaret Odası: Asgari ücret vergiden muaf olacak şekilde belirlenmeli06 Temmuz 2023 Perşembe 18:46
  • Başarısızlık aldı yürüdü... Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği: DAÜ bizi batırıyor!06 Temmuz 2023 Perşembe 15:40
  • Tahsin Ertuğruloğlu, TİSAV heyetini kabul etti06 Temmuz 2023 Perşembe 15:09
  • Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları taleplerini aktardı06 Temmuz 2023 Perşembe 15:05
  • Akaryakıta okkalı zam!06 Temmuz 2023 Perşembe 14:25
  • Zam furyası devam ediyor...06 Temmuz 2023 Perşembe 13:25
  • Çalışanların hakkına göz diken Aykut Hocanın bu kez de evrakları göndermedi referandum ertelendi!06 Temmuz 2023 Perşembe 11:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti