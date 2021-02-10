  • BIST 1.547
  • Altın 417,310
  • Dolar 7,0479
  • Euro 8,5507
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABakan Pilli:4880 test, 34 vaka

‘Aşı olan kişiler hastalığı bulaştırabilir mi’ sorusuna ışık tutan araştırma

» »
Aşı uygulamasında lider olan İsrail’in verilerine göre BioNTech/Pfizer aşısı viral yükü azaltıyor. Veriler, aşının virüsün yayılmasını azaltabileceğine dair umutları artırdı.
‘Aşı olan kişiler hastalığı bulaştırabilir mi’ sorusuna ışık tutan araştırma

Aşı uygulanan kişilerin Covid-19 geçirme ihtimali ortadan kalkmıyor. Çalışmalarda aşıya rağmen hastalığın geçirilmesi durumunda hafif belirtilerle atlatılacağına dair sonuçlar elde edilmekle birlikte, henüz yanıtı verilemeyen bir soru var: Aşı olan kişiler virüsü başkalarına bulaştırabilir mi?

Riskli gruplar dahil nüfusunun önemli bir bölümünü aşılayan İsrail’den bu sorunun yanıtına ışık tutabilecek veriler geldi.

Aşının virüs bulaştırmadaki etkisini değerlendirmek için araştırmacılar, 1 Aralık-30 Ocak tarihleri arasında ‘corona’ testi pozitif çıkan 16 bin 297 kişiden 60 yaş üstü ve 40-60 yaş arası olanları karşılaştırdı.

İsrail’de aşılama programı 20 Aralık’ta başladı. Analizin yapıldığı dönemde daha yaşlı olan gruptakilerin yüzde 75’ine aşının ilk dozu yapılmıştı, daha genç grupta ise bu oran yüzde 25’ti. 

Araştırmacılar aşının viral yükü azaltması durumunda buna dair delillerin, aşının bağışıklık sistemini harekete geçirmesi için gereken zamanı hesaba katarak, ocak ayı sonlarında görülebileceği varsayımından yola çıktı.

Beklendiği üzere ocak ayının son iki haftasında 60 yaş üstü kişilerde, 40-60 arasına kıyasla viral yükün önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Daha fazla viral yük taşıyan kişilerin daha bulaştırıcı olma eğiliminde olduğu biliniyor.

İsrail’de geniş çaplı corona virüsü testlerinin yürütüldüğü My Heritage laboratuvarının başındaki Yaniv Erlich araştırmalarının bir ön çalışma olduğunu belirterek “Beklentim aşıdan sonra pozitif olunması durumunda daha az insana hastalık bulaştırılacağı yönünde” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, DSÖ’nün Wuhan raporunu detaylı inceleyecek10 Şubat 2021 Çarşamba 10:17
  • İbn-i Sina'nın ilacı koronaya umut oldu!10 Şubat 2021 Çarşamba 09:58
  • Dünyada her yıl 1 milyondan fazla kişi sigara içmemesine rağmen dumanı nedeniyle ölüyor09 Şubat 2021 Salı 23:56
  • Sigaraya bağlı ölümler Kovid-19'dan daha fazla09 Şubat 2021 Salı 22:01
  • AB'den 75 bin adet hızlı test kiti geliyor09 Şubat 2021 Salı 21:49
  • Araştırma: Antidepresan ilaçları koronavirüsün şiddetini düşürüyor09 Şubat 2021 Salı 21:48
  • Dr. Okan Dağlı: Açıklanan Aşı Planında hangi aylarda ne kadar aşı olacağı yok!09 Şubat 2021 Salı 21:35
  • 'Salgın sigarayı bırakmak için fırsata dönüştürülmeli' önerisi09 Şubat 2021 Salı 21:32
  • DSÖ uzmanına göre Kovid-19, aracı türler vasıtasıyla insanlara bulaşmış olabilir09 Şubat 2021 Salı 21:18
  • Dünyada Her Yıl 1 Milyondan Fazla Kişi Sigara İçmemesine Rağmen Dumanı Nedeniyle Ölüyor09 Şubat 2021 Salı 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti