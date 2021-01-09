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Aşı yaptırdıktan 2 hafta sonra ölen ABD'li doktorun ölüm nedeni araştırılıyor

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ABD'nin Florida eyaletinde Pfizer tarafından geliştirilen korona virüs aşısının ilk dozunu alan doktor Gregory Michael, aşı olduktan 2 hafta sonra hayatını kaybetti
Aşı yaptırdıktan 2 hafta sonra ölen ABD'li doktorun ölüm nedeni araştırılıyor

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD’de salgınla mücadele devam ediyor. Son olarak koronaya karşı 1 günde 4 binden fazla kayıp veren ABD’de bir yandan aşılama da devam ediyor.

İHA'nın haberine göre, ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, korona aşısı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetti.

Florida’da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael’in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Neckelmann, eşinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

 

“ANİ ÖLÜMÜNÜN AŞILAMA DIŞINDA BAŞKA HİÇBİR AÇIKLAMASI YOK"

Neckelmann, eşinin ölümünün koronavirüs aşısıyla ilişkili olduğunu iddia ederek “Bence ölümü yüzde 100 aşı ile bağlantılı. Sağlığı çok iyiydi. Sigara içmiyordu. Sürekli spor yapıyordu. Kanolarımız vardı. Onları kullanırdı. Derin deniz balıkçısıydı. Ani ölümünün aşılama dışında başka hiçbir açıklaması yok” dedi.

Miami Tıbbi denetim operasyonlar Müdürü Darren Caprara, Gregory Michael’ın ölümüyle ilgili COVID-19 aşısının nasıl bir rol oynayabileceğinin araştırdığını söyledi. Michael’ın ölüm nedeni ise araştırılıyor.

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