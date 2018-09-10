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Atakan: “Metehan’daki üçüncü şeridin hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Metehan sınır kapısı için öngörülen üçüncü şerit çalışmasının bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.
Atakan: “Metehan’daki üçüncü şeridin hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Metehan sınır kapısı için öngörülen üçüncü şerit çalışmasının bu hafta sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi.
Atakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmalar planlandığı gibi giderse gelecek hafta Metehan sınır kapısı KKTC girişinin aynı anda 3 şeritle hizmet vereceğini kaydetti.
Atakan, Metehan sınır kapısındaki sigorta işlemlerinin kapıyı tıkamaması adına da bir dizi çalışma yapacaklarını duyurdu.

Türk Lirası’nın Euro karşısında değer kaybetmesinden dolayı son zamanlarda Kıbrıslı Rumların KKTC’den alışverişe artan talebi nedeniyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta, en büyük yoğunluğun görüldüğü Metehan sınır kapısında halen iki şerit olan gidiş ve gelişleri üç şeride çıkararak sıkışıklığı önlemek için çalışma başlatmıştı.

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