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Atan: Geçici ve sözleşmeli personeli güvence altına alacak yasa Meclis’ten geçirilmeli

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Atan: Geçici ve sözleşmeli personeli güvence altına alacak yasa Meclis’ten geçirilmeli
Atan: Geçici ve sözleşmeli personeli güvence altına alacak yasa Meclis’ten geçirilmeli

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, geçici ve sözleşmeli personelin yıllardır belirsizlik içinde görev yaptığını savunarak, çalışanları güvence altına alacak yasanın bir an önce Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesini talep etti.

Söz konusu yasanın bayram sonrasında Meclis’e sunulacağına dair kendilerine söz verildiğini de savunan Atan, Başbakan Ünal Üstel’e “Verdiğiniz sözü tutun.” diyerek seslendi.

Metin Atan yazılı açıklamasında, personelin kaderinin oyalama taktiklerine bırakılamayacağını da ifade ederek,  “Sayın Başbakan, kamuoyunun önünde verdiğiniz sözü yerine getirin. Emekçilerin hakkı daha fazla ertelenemez.” ifadelerini kullandı.

KAMUSEN olarak sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Metin Atan, “Verilen sözler güven duygusunun temelidir; gereği derhal yapılmalı.” dedi.

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