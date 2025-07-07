Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mersin’de “Ada Kıbrıs” sergisini ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen “Ada Kıbrıs” sergisini ziyaretinde Ataoğlu'na KKTC Mersin Konsolosu Özgür Ezel ve Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz eşlik etti.

Ziyaret sırasında Ataoğlu, KKTC'nin tarihi ve turistik mekanları, yöresel lezzetleri ile sosyal faaliyetlerine ait görselleri inceledi.

Ataoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada KKTC'nin turizmini tanıtmak amacıyla kısa bir süre önce “Ada Kıbrıs” projesinin hayata geçirildiğini belirten Ataoğlu, bu projeyle birlikte Türkiye'de yaşayan herkesi KKTC'ye davet ettiklerini vurguladı ve şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlatmakla değil, yaşamakla olur. Bütün kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bekliyoruz. Farklı adalara, ülkelere değil, kendi adamıza, ülkemize gitmemiz gerekir. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oflaz da, KKTC'nin kültürel etkileşime katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Kıbrıs seferlerindeki doluluk oranlarının yüzde 95 seviyelerine ulaştığını kaydetti. Oflaz, bu sergi ile birlikte misafirleri Yeni Ercan Havalimanı'na taşımak için sabırsız olduklarını ifade etti.