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Ataoğlu:Turistlerin geliş ve konaklamaları bileklikle kontrol altında olacak

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında 12 Nisan’da başlayacak olan kapalı devre turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ataoğlu:Turistlerin geliş ve konaklamaları bileklikle kontrol altında olacak

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında 12 Nisan’da başlayacak olan kapalı devre turizmle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ataoğlu, kapalı devre turizmde turistlerin geliş ve konaklamalarının bileklikle kontrol altında olacağını, çalışanların da dışarıyla temasının bulunmayacağını söyledi.

Otellerdeki güvenlik yanında gerek görülmesi halinde polisten de destek alınabileceğini belirten Ataoğlu, turistlerin dışarıya hiç çıkmayacağı bu modelin bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, “Sağlık Üst Kurulu kararı doğrultusunda başlayacak olan kapalı devre turizmde oteller tarafından güvenliğin, acenteler tarafından ise 3 günlük geliş gidişleri kontrol altında tutacak şekilde tedbir alındı” dedi. Hangi otellerin kapalı devre turizm yapacağının önceden belirleneceğini ifade eden Bakan Ataoğlu, protokoller imzalandıktan sonra bilekliklerle ilgili teknik çalışmaların yapılacağını söyledi.

Ataoğlu, çipli bilekliklerin internet bağlantısı konusunda sıkıntı yaşanmaması için derinlik mesafesi göz önünde bulundurularak çalışma yapıldığını anlattı. Kapalı devre turizme kapalı olan ve karantina oteli olarak kullanılmayan otellerin açılacağını da ifade eden Ataoğlu, bu açılımın karantina otellerinde sıkıntı yaratmayacağını söyledi.

Ataoğlu, Mayıs ayında ise çift aşılı ve çift PCR’lı gelişlerin olabilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Ataoğlu, “Sağlık Üst Kurulu’ndan aşı karnesi ile çift aşılı ve çift PCR’lı açılım konusunda tarih bekliyoruz. Çünkü verilecek olan taahhüt ve kararlardan geri adım atılmaması, detaylı çalışılması gerekiyor. Bir karar alır da geri dönersek işletmeleri çok zora sokarız. Önemli olan ileri vadede de olsa bir tarih almamız ve bundan gri adım atmamamızdır. Sağlık Üst Kurulu plan ve programı bu bağlamda bizim için çok önemli” dedi. 

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