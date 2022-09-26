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Ataoğlu:Yıl 365 gün turizm hedefinde ilerliyoruz

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16 farklı Avrupa ülkesinden, yaklaşık 15 bin misafirin, KKTC’yi ziyaret edeceği NTL kış programları başladı.
Ataoğlu:Yıl 365 gün turizm hedefinde ilerliyoruz

Aralık ayına kadar devam edecek kış turizm operasyonu, İngiltere, Almanya, İskandinavya, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden turistleri kapsıyor. 

Ağırlıklı olarak 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere, taşımacılık ve rehber hizmetlerini kapsayan operasyon dahilinde, ülkenin birçok tarihi ve alışveriş merkezleri ziyaret edilecek. 

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Aralık ayına kadar devam edecek olan kış turizmi programı ile ilgili olarak, kış programında KKTC’nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından, en doğusuna bütün bölgelerinin ziyaret edileceği, şehirler ve beldeler olmak üzere birçok alanın programda yer aldığını belirti. 

Ülkenin açık olan bütün tarihi ve kültürel yerlerinin de programa dahil olduğunu belirten Ataoğlu, “yıl 365 gün turizm hedefimizde kararlılıkla devam ediyoruz. Kış turizmi kapsamında belirlenen program, Avrupa’nın birçok yerinden ülkemizi ziyarete gelecek olan misafirlerin tarihi ve kültürel yerlerimizi ziyaretleri yanında, çarşı ve alışveriş yerlerimizi de gezip, alışveriş yapabileceklerine imkan verecek şekilde belirlenmiştir” dedi. 

Ataoğlu ayrıca, Aralık ayına kadar devam edecek olan kış turizm programı ile hem hizmet sektörünün çalışmasına imkan sağlayacağı hem de ülkeyi ziyaret edecek misafirlerin, alış veriş yapabileceklerine imkan sağlayacak program sayesinde, esnaf için de büyük katkı sağlayacağını belirtti. 

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