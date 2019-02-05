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Atatürk Meslek Lisesi fotoğrafçılık kulübü Mesarya’da

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Atatürk Meslek Lisesi Müdür Muavini Tevfik ulual , Proje Koordinatörü Ogün Genç Kaçmaz ve Mehmet aşık Başkan Ali Karavezirleri ziyaret etti.
Atatürk Meslek Lisesi fotoğrafçılık kulübü Mesarya’da

Atatürk Meslek Lisesi Müdür Muavini  Tevfik ulual , Proje Koordinatörü Ogün Genç Kaçmaz ve  Mehmet aşık  Başkan Ali Karavezirleri ziyaret  etti.

Atatürk Meslek Lisesi  Fotoğrafçılık Kulübü 23 Şubat Cumartesi günü Değirmenlik Belediyesi sınırlarında bulunan  Meriç –Dilekkaya ve Yiğitler köylerinde portre temalı fotoğraf çekimi etkinliği gerçekleştirecek.

Başkan Karavezirler ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bölgemizde gerçekleşecek  olan etkinlik için de oldukça mutlu olduğunu söyledi.

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