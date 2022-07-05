Avcıoğlu: Rezaletin perdesinde yeni bölüm yayınlandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avcıoğlu, gelecek yakıtın kükürt oranıyla ilgili sorular sorarak, 'halkı ve çevreyi ne ile zehirlediğinizi açıklayacak mısınız?' dedi.
Avcıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
REZALETİN PERDESİNDE YENİ BÖLÜM YAYINLANDI !
⛔️ ATIK TOPLAMA GEMİSİ ile FAHİŞ FİYATA Yakıt Tedariğine devam!
⚠️ Gelecek Yakıt %3.5 mu, %1 mi, %0.5 Kükürtlü mü?
⛔️ HALKI ve Çevreyi ne ile ZEHİRLEDİĞİNİZİ açıklayacak mısınız?
⛔️ Hani Yakıt bitmemişti?
YALAN SÖYLERKEN YÜZÜNÜZÜN HİÇ KIZARDIĞI OLDU MU? YOKSA HEP Mİ BÖYLEYDİNİZ?
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