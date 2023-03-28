Avrasya Araştırma, MetroPOLL ve ORC'nin anketlerinden aynı sonuç çıktı

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçime giderken Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adaylıkları netleşti.



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ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki,1,5 - 2 yıldır Cumhur İttifakı’nın mecliste çoğunluğu kaybetmesinin verilerine yansıdığını aktardı. Cumhur İttifakı’nda yüzde 53’lerden yüzde 38-40’lara bir gerileme olduğunu söyleyen Pösteki’ye göre, bunun en önemli sebepleri arasında ekonomi, adalet ve sığınmacı konuları yer alıyor.



Pösteki, "Türkiye’de şu an yüzde 60’lık gözüken ve ileride daha da artacak bir değişim talebi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii adaylar belli olana kadar cumhurbaşkanlığı ile ilgili eğilimlere de baktık. Erdoğan, karşısındaki aday kim olursa olsun yüzde 38-40 bandında bir oya sahip” dedi



MetroPOLL Araştırma Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar’a göre, an itibariyle seçimlere ilişkin kesin konuşmak mümkün değil ancak Cumhur İttifakı milletvekilliği seçimlerinde yüzde 43.5 bantlarında dolaşıyor. Sencar, büyük bir değişim söz konusu olmazsa Cumhur İttifakı’nın mecliste çoğunluğu alacağını hatta 301 milletvekili sayısına ulaşabileceği görüşünde.



Şubat ayında Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın 2 puan gerisinde olduğunu söyleyen Sencar, Millet İttifakı’ndaki krizin ardından Kılıçdaroğlu’nun 2.5 puan öne geçtiğini ve bunun sebebinin adaylığının kesinleşmiş olması olduğunu belirtti.



Kılıçdaroğlu’nun bir senelik mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını dile getiren Sencar, “İnsanlar Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra onu tanır hale gelmedi. Ama insanlar adayın kendisine oy verir. Belirleyici olan adayın kendisidir. Çünkü koltuğa o oturacak” diye konuştu.



Sencar, Mart ayı anketlerine göre Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın yüzde 2.5 oranında önünde görünse de bu oranın değişmeyecek bir oran olmadığını belirtti. Sencer, bu noktada Muharrem İnce’nin alacağı oy oranının önemli olduğunu vurguladı:

“Şu anda iki aday daha var. Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Bunların alacağı oy bu oranı değiştirebilir. Bu ay itibariyle Memleket Partisi’nin oy oranı yüzde 3.14. Eğer İnce’nin aday olarak oyu yüzde 5’i bulursa seçim ikinci tura kalır.



Erdoğan’ı yüzde 2.5 bir oran ile aşamazsınız. En az yüzde 8-9’luk bir fark gerekir. Ancak Mart ayı rakamlarını dikkate aldığımızda Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanabileceğini söyleyebiliriz. Ancak seçim ikinci tura kalırsa kim 301 milletvekilini aşarsa onun kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum.”



Avrasya Araştırma Merkezi Kurucusu Kemal Özkiraz da yaptıkları anketlere göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacak gibi gözüktüğünü ancak diğer adaylar hala bir risk barındırdığını söyledi.



Diğer adayların seçim yaklaştıkça yarıştan düşeceğini öngördüğünü ifade eden Özkiraz, seçmenlerin de seçimi kazanma ihtimali yüksek olan Kılıçdaroğlu’na yöneleceğini belirtti.