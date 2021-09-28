Avrupa Dijital Aşı Sertifikası başvuru süresi 31 Ekim’e kadar uzatıldı

Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Türklere “Avrupa Dijital Aşı Sertifikası” verilmesi amacıyla oluşturulan sistemin, 31 Ekim tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
Rum Haber kaynakları, Rum Araştırma, Yenilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’nın açıklamasına dayanarak seyahat maksatlı “Dijital Aşı Sertifikası” (EUDCC) almak isteyen kişilerin, 31 Ekim’e kadar https://edvc.moh.gov.cy/ internet sayfasına başvuru yapabileceklerini yazdı.
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