Avrupa Komisyonu eski başkanı Juncker: Ukrayna, AB'ye yada NATO'ya katılmaya hazır değil

Avrupa Komisyonu'nun eski başkanı Jean Claude Juncker, Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında NATO'ya katılması konusunda uyarıda bulundu. Euronews'e konuşan Juncker, Ukrayna'ya tam üyelik yerine sınırlı AB üyeliği verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker, Ukrayna'nın NATO'ya güvenlik garantisi kapsamında katılmaması konusunda uyardı.

Juncker, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin, ittifak ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilecek, NATO'nun kolektif savunmayı savunan maddesi olan 5. Maddeyi tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Ukrayna'nın savaşta ve saldırı altında olduğu sürece NATO üyesi olamayacağını vurguladı.

The Europe Conversation'a konuşan Junker, "Ukrayna saldırı altında ve savaşta olduğu sürece Ukrayna NATO üyesi olamaz," dedi.

2014'ten 2019'a kadar Avrupa Komisyonu'na başkanlık eden Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya ve Vladimir Putin'e olan uzun süreli hayranlığını da dile getirdi. ABD'nin, geleneksel Avrupa müttefiklerinden çok Kremlin'le uyumlu görünen duruşuna şaşırmadığını söyledi.

Juncker, "Başkan Trump ile birçok kez görüştüğümden, Rusya ve Başkan Putin'e karşı dostça duygular beslediğini biliyorum," dedi. "Örneğin, G7 toplantıları sırasında Trump, Rusya'nın üyeliğini savundu ve G7'yi G8'e dönüştürmemizi önerdi."

Juncker ayrıca Trump'ın Ukrayna'daki savaşa ilişkin söylemini, özellikle NATO üyeliğinin Rusya'nın işgalinin merkezi bir faktörü olduğu yönündeki tekrarlanan iddialarını eleştirdi. Geçtiğimiz hafta Trump, Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması gerektiği yönündeki tutumunu yineledi ve "NATO'yu unutabilirsiniz - muhtemelen bu, her şeyin başlamasının tek nedenidir," dedi.

Juncker, Trump'ın iddiasını reddederek, Rusya ile NATO'nun genişlemesini durdurmak için hiçbir zaman bir anlaşma olmadığını belirtti. Batı'nın Rusya ile ilişkilerinde hatalar yaptığını kabul ederken, bunun egemen bir ulusun işgalini haklı çıkarmadığını kesin bir şekilde belirtti.

"Hayır, durumun böyle olduğunu düşünmüyorum. Birincisi, Rusya'ya NATO'yu Doğu ve Orta Avrupa'ya genişletmekten kaçınacağımıza dair hiçbir zaman söz vermedik," dedi. "Bu hiçbir zaman bir söz değildi, hiçbir zaman ifade edilmedi, hiçbir zaman yazılmadı. İkincisi, Batı Rusya ile ilişkilerinde bazı hatalar yapmış olsa da, savaşa başvurmak için hiçbir zaman geçerli bir neden olmadı. Bir savaş başlatmak kolaydır, bir savaşı durdurmak ise inanılmaz derecede zordur."

Juncker, "Ukrayna'nın güvenlik garantileri olmadan bir anlaşmayı kabul edebileceğini düşünmüyorum," dedi. "Bu tür garantilere ihtiyaçları var ve Ukrayna'nın onayı olmadan bir çözüm olmayacak."

Juncker, bir zamanlar Putin ile iyi ilişkiler içinde olmasına ve Ukrayna'nın tam ölçekli işgalini öngörmemesine rağmen, AB'nin uzun vadede Rusya ile bir tür ilişki sürdürmesi gerektiğini belirtti.

"Putin ve Rusya'ya olan güvenimi kaybettim, onunla dostça ilişkilerim olmasına rağmen," dedi. "Rusya Ukrayna'ya saldırdığında çok şaşırdım. Bunun olabileceğine veya olacağına asla inanmadım. Ancak Rusya ile bir tür ilişkiye ihtiyacımız var. Rusya Avrupa'nın bir parçası ve coğrafyayı değiştiremeyiz. Rusya olduğu yerde kalacak."

Ukrayna, Rusya'nın dördüncü yılına giren tam ölçekli işgalini başlatmasından sadece birkaç ay sonra, Haziran 2022'de AB'ye aday ülke statüsü aldı. Ukrayna 2030 yılına kadar üye olmayı umuyor. Ancak Juncker, Ukrayna'nın henüz AB üyeliğine hazır olmadığına inanıyor. Ancak, tek pazara erişime izin verecek ve oy kullanma hakkını vermeyecek sınırlı bir üyeliğin mümkün olabileceğini belirtiyor.

Juncker, "Avrupa Birliği yeni üyeleri kabul ederken dikkatli olmalı," dedi. "Ukrayna üyeliğe hazır değil. Ekonomisi henüz Avrupa iç pazarına tam olarak katılmaya hazır değil. Ukrayna'nın devlet yapısı henüz temel Avrupa değerlerini tam olarak yansıtmıyor. Ukrayna'da hala yolsuzluk var," diye ekledi.