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Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteğinden Sorumlu Genel Direktör Mario Nava, Çatalköy Belediyesi’ne ziyarette bulundu

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Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteğinden Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve beraberindeki heyet, Çatalköy Belediyesi’ne ziyarette bulundu.
Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Desteğinden Sorumlu Genel Direktör Mario Nava, Çatalköy Belediyesi’ne ziyarette bulundu

5 Haziran 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Desteğinden Sorumlu Genel Direktör Mario Nava, Koordinasyon, Kaynaklar ve Yardım Programından Sorumlu Direktör Judit Rozsa, Kıbrıs Çözüm Destek Ofisi Birim Şefi Kjartan Björnsson ve beraberlerindeki heyet, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çatalköy Belediyesi koordinatörlüğünde, Esentepe ve Tatlısu belediyelerinin işbirliği içerisinde yürüttüğü “Toplum Sağlığı ve Refahı” projesi kapsamında Çatalköy Belediyesi’ne proje izleme ziyaretinde bulundu.

 

Yapılan ziyarette projenin genel işleyişine ek olarak, proje kapsamında üç belediyenin başlatmış olduğu yaşlılara ve ihtiyaçlılara yönelik evde sağlık hizmetlerinin kapsamı hakkında bilgi sunuldu.

 

Çatalköy Belediyesi Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna desteğinin ve bu tür desteklerin artarak devamının önemine dikkat çekti. Üç belediyenin proje kapsamında yaptıkları işbirliğinin diğer yerel yönetimler için bir örnek teşkil ettiğini belirten Hulusioğlu, projenin tamamlanmasından sonra da Avrupa Birliği desteği ile daha bütünlüklü projelere imza koymaya hazır olduklarını söyledi.

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