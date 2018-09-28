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Avrupa Komisyonu’nda Euroasıa Interconnector projesi ele alındı

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Avrupa Komisyonu’nda, hafta başında gerçekleştirilen toplantıda, İsrail’den Güney Kıbrıs’a ve oradan da Yunanistan’a elektrik enerjisi götürülmesini öngören “EuroAsia Interconnector” projesinin ele alındığı belirtildi.
Avrupa Komisyonu’nda Euroasıa Interconnector projesi ele alındı

Avrupa Komisyonu’nda, hafta başında gerçekleştirilen toplantıda, İsrail’den Güney Kıbrıs’a ve oradan da Yunanistan’a elektrik enerjisi götürülmesini öngören “EuroAsia Interconnector” projesinin ele alındığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu, konu hakkında sahip olduğu bazı çekinceleri de dile getirdi.  

Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun, EuroAsia Interconnector olarak bilinen İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında denizaltı elektrik kablosu döşenmesinden yana olduğunu yazdı.

Avrupa Komisyonu’nun, hafta başı Brüksel’de gerçekleştirdiği konuya ilişkin toplantıya Yunanistan ve Güney Kıbrıs Enerji Bakanlıkları temsilcileri ile Enerji Birimleri yetkililerinin de katıldığını yazan gazete, Komisyon’un, Yunanistan Enerji Düzenleme Kurumu’nun(RAE) Yunanistan-Girit elektrik bağlantısının hayata geçirilmesi konusunda  “Ariadni Interconnection” şirketini ataması kararını, Avrupa hukukunun ihlali olarak değerlendirdiğini belirtti.

Habere göre Avrupa Komisyonu ayrıca hukuki tedbirlere de atıfta bulunurken, “Ariadni Interconnection” şirketinin, Yunanistan’da anonim şirket biçiminde olan Βağımsız Elektrik Enerjisi İletim Operatörünün (ADMİE), yan şirketi olarak kurulduğuna dikkati çekti.

Avrupa Komisyonu, Girit-anakara Yunanistan arasındaki elektrik kablosunun, Euroasia Interconnector planı aracılığıyla değil de, bu yöntemle yapılmasının ısrar edilmesi  durumunda AB tarafından, eş finansman ve ruhsat da dahil olmak üzere her türlü yardımın  unutulması gerektiğini vurguladı.

RAE ve ADMİE kendi açılarından ise, “Euroasia Interconnector’ün, Girit-Attika bölgesindeki kablo döşemesinin, Girit’in, elektrik üretimine ilişkin mevcut olanakları zaman açısından aşacağı noktayı kapsamadığı” şeklindeki görüşünü dile getirdi.

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