  • BIST 98.684
  • Altın 191,813
  • Dolar 4,6186
  • Euro 5,3950
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Avrupa komisyonu’ndan Ankara’nın desteklenmesi oyunu

»
Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’yi, kişisel verilerle ilgili bilgi paylaşımı konusunda Europol ile istişarelere başlayacak olan 8 ülkelik gruba dahil etmeyi başararak “Ankara’nın desteklenmesini oyununu kurduğu” iddia edildi.
Avrupa komisyonu’ndan Ankara’nın desteklenmesi oyunu

Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’yi, kişisel verilerle ilgili bilgi paylaşımı konusunda Europol ile istişarelere başlayacak olan 8 ülkelik  gruba dahil etmeyi başararak “Ankara’nın desteklenmesini oyununu  kurduğu” iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye-Europol İstişareleri İçin Kıbrıs’a Karşı Komisyon’dan Faaliyetler - Türkiye’ye Juncker Arkası” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun, kişisel verilerle ilgili bilgi paylaşımı konusunda Europol ile istişarelere başlayacak 8 ülkeye, Türkiye’yi de dahil etmeyi başardığını yazdı.

Rum tarafının, yoğun tepki göstermesine  karşın, bunu bertaraf etmeyi başaramadığını aktaran gazete, bir yandan bu konudaki onayın, AB üyesi ülkelerin nitelikli çoğunluğuna tabi olduğunu, buna bağlı olarak Rum Yönetimi’nin veto hakkını kullanamadığını; diğer yandan da Komisyon’un, Türkiye-Europol arasındaki istişarelerin başlamasının ret edilmesi çabasından kaçınmak için 8 ülkeyi “paketleştirmeye”  özen gösterdiğini belirtti.

Gazete, diğer  7 ülkeyi, Lübnan, Mısır, Ürdün, İsrail, Cezayir, Fas ve Tunus şeklinde verdi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Büyükelçi Nikos Emiliu aracılığıyla, AB Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER), tek taraflı deklarasyon sunduğunu yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, söz konusu deklarasyonda, Türkiye ile Europol arasındaki istişarelerin başlamasını yoğun bir şekilde eleştirdiğini ve aday ülkenin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” karşısındaki AB yükümlülüklerinden hiçbirini yerine getirmediğini savunduğunu belirtti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’na yük olacak 8 ülkenin “paketleştirilmesine” ilişkin eleştirilerde de bulundu.

Gazete, Emiliu’nun sunduğu tek taraflı deklarasyonun ardından gerçekleştirilen görüşmede, Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan ve Lüksemburg’un  onayını almasına karşın, oyların, bu kararın  engellenmesi için yeterli olmadığını belirtti.

Sonuç olarak Juncker grubunun önerisinin, COREPER’de nitelikli çoğunlukla onaylandığını belirten gazete, bu önerinin bugün ise, “A noktası” (görüşülmeden) olarak İçişleri ve Adalet Konseyi’nde onaylanacağını yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yaşayabilir bir çözümün sağlanmasına bağlıyım04 Haziran 2018 Pazartesi 14:17
  • Kiprianu: “Oyalama hainliktir”03 Haziran 2018 Pazar 13:28
  • Skuridis konusu maraş için prova03 Haziran 2018 Pazar 12:19
  • Doğu Akdeniz’de ortak devriye ve girit’in doğusunda radar03 Haziran 2018 Pazar 12:16
  • Sonbahar Kıbrıs sorunu açısından kritik03 Haziran 2018 Pazar 12:14
  • AKEL belge sızdırılması konusunda Anastasiadis’i eleştirdi02 Haziran 2018 Cumartesi 12:58
  • Rum ap Milletvekilleri Türkiye’ye mali yardım ambargosu için baskı yapıyor01 Haziran 2018 Cuma 13:39
  • Stratejik anlaşma görüşülemez01 Haziran 2018 Cuma 13:36
  • Türk ambargosunu sonlandırma çalışmaları yoğunlaşacak01 Haziran 2018 Cuma 13:31
  • Anastasiadis ile Kiprianu arasındaki tartışmalar sürüyor31 Mayıs 2018 Perşembe 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti