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Avrupa Parlamentosu'nun Maraş Kararı Rum Basınında

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"Türkiye'nin yasa dışı eylemleri sonrasında Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç" başlıklı karar tasarısının kabul edilmesiyle ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.
Avrupa Parlamentosu'nun Maraş Kararı Rum Basınında

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda dün yapılan oylamada "Türkiye'nin yasa dışı eylemleri sonrasında Maraş'ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç" başlıklı karar tasarısının kabul edilmesiyle ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia gazetesi haberi “Avrupa Parlamentosu Tokadı - Erdoğan’a Sert Yaptırımlar İstiyorlar- AP Milletvekilleri Avrupa Konseyi’ne Yol Gösteriyor- Önemli Karar Maraş’ın Yasal Sakinlerine İade Edilmesini İstiyor” başlıklarıyla karara geniş yer verdi. Haberde, AP’nin dünkü kararıyla “Erdoğan ile Tatar’ın yayılmacı politikasına tokat attığını ve bu kararla ilk kez Maraş’ın yasadışı olarak açılmasıyla ilgili olarak Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulanmasının istendiği” yazıldı.

Fileleftheros gazetesi ise haberi “AP’den Liderlere Yönelik Net Mesaj- Maraş’la İlgili Karar 631 Lehte, 3 Aleyhte ve 59 Çekimser Oyla Kabul Edildi- Atina ve DİSİ’de Memnuniyet” başlıklarıyla verdi. Haberde, Yunan hükümeti ile DİSİ partisinin, AP’nin dünkü kararı ve özellikle de “Kıbrıs”ın AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Lukas Furlas ile Yunanistan’ın AP Milletvekili Vangelis Meimarakis tarafından sunulan değişiklik önerisinin geniş bir kabul görmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, AP tarafından Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulanması lehinde oy kullanılması konusunda teşekkür etmek için, Yunanistan’daki Yeni Demokrasi Partisi’nin Avrupa Halk Partisi’ndeki AP milletvekilleri grubunun başkanı Evangelos Meimarakis’le telefonda görüştüğünü kaydetti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise konu hakkında yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye’ye sert yaptırımlar uygulanmasının AP Genel Kurulu tarafından büyük bir çoğunlukla oylanmasının net bir mesaj gönderdiğini öne sürerek, değişiklik önerisinin “Kıbrıs” AP milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Lukas Furlas ile Yunanistan’ın AP Milletvekili Vangelis Meimarakis’e teşekkür etmek istediğini dile getirdi.

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