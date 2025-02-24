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Avrupa’da evlilik dışı doğum oranları: Türkiye açık ara en düşük

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Eurostat ve ulusal istatistik kurumlarının verilerine göre, Avrupa'da evlilik dışı doğum oranları ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Batı ve Kuzey Avrupa'da evlilik dışı doğum oranları hızla yükselirken, Türkiye %2.8 ile listenin en sonunda yer al
Avrupa’da evlilik dışı doğum oranları: Türkiye açık ara en düşük

Eurostat, NISRA ve diğer ulusal istatistik kurumlarının 2018-2021 verilerine göre Avrupa ülkelerinde evlilik veya resmi birliktelik dışında doğan çocukların oranı dikkat çekici farklılıklar gösteriyor.

İLK SIRADA İZLANDA VAR

En yüksek oran %69.4 ile İzlanda’da görülüyor. İzlanda’yı Fransa (%63.5), Portekiz (%60.0), Norveç (%58.5) ve Slovenya (%57.7) takip ediyor. Bu ülkelerde doğan her iki çocuktan fazlası evlilik dışında dünyaya geliyor.

BATI AVRUPA'DA ORANLAR YÜKSEK

Hollanda (%55.6), İsveç (%55.2), Danimarka (%54.7), Belçika (%52.4) ve Birleşik Krallık (%51.4) gibi Batı Avrupa ülkelerinde de evlilik dışı doğumlar toplumda yaygınlaşmış durumda.

GÜNEY VE ORTA AVRUPA'DA ORANLAR DAHA DÜŞÜK

İspanya (%49.2), Çekya (%48.5) ve Finlandiya (%47.7) gibi ülkeler %40-50 bandında yer alırken, Avusturya (%41.5), Slovakya (%41.0) ve İrlanda (%38.4) biraz daha düşük seviyelerde. İtalya’da ise bu oran %38.1.

DOĞU AVRUPA'DA DAHA AZ YAYGIN

Romanya (%33.3), Almanya (%32.8), Sırbistan (%30.0), İsviçre (%27.7), Polonya ve Macaristan (her ikisi de %26.7) gibi ülkelerde evlilik dışı doğum oranları %30’un altında.

TÜRKİYE EVLİLİK DIŞI DOĞUM ORANLARINDA SON SIRADA

Listenin en altında %2.8 ile Türkiye yer alıyor. Türkiye’yi Belarus (%13.0), Kuzey Makedonya (%13.7) ve Yunanistan (%16.5) takip ediyor. Bu ülkelerde evlilik dışı doğum oranları Avrupa ortalamasının oldukça altında.

Bu veriler, evlilik dışı doğumların Avrupa’da giderek yaygınlaştığını ve toplumların aile yapılarındaki değişimi gözler önüne seriyor. Özellikle Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinde bu durum norm haline gelmişken, Doğu Avrupa ve Türkiye’de geleneksel aile yapısının daha baskın olduğu görülüyor.

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