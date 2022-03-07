Avrupa'da gaz fiyatları rekor seviyede

Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle 322 euroya çıkarak rekor tazeledi. Fiyatlar cuma günkü kapanışa göre yüzde 67 artış gösterdi.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 eurodan tamamlamıştı.
Bugün megavatsaat başına 210 eurodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 67 yükseldi.
Türkiye saatiyle 11.30'da, kontratların fiyatı megavatsaat başına 322 euroya çıktı.
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