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Avrupa’da kırmızı alarm! Tüm Coca-Cola ürünleri toplatılıyor

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Coca-Cola, Avrupa'da kriz yaşıyor. Belçika şubesinin açıklamasına göre, bazı ürünlerde tehlikeli kimyasal tespit edilerek toplatılma kararı alındı.
Avrupa’da kırmızı alarm! Tüm Coca-Cola ürünleri toplatılıyor

Avrupa genelinde Coca-Cola krizi yaşanıyor. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre Coca-Cola, bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulan ve yüksek miktarda klorat tespit edilen içecekleri geri çağırdı.

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika'nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı.

BU ÜRÜNLER DE TOPLATILACAK

Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

"SAKIN TÜKETMEYİN" UYARISI GELDİ

Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi.

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