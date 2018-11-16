Avustralya Milletvekili Maira Vamvakinou Arter’i ziyaret etti

Kıbrıs Akademi Diyalog’un Kıbrıs sorunuyla ilgili çalışmalarına katılmak üzere ülkemizde bulunan Avustralya’nın Melbourne Şehrinin Federal Milletvekili Maria Vamvakinou Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti. Ziyarette Vamvakinou’nun Akademisyen Eşi Dr. Michalis Michael ve Prof. Dr. Yücel Vural da yer aldı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, ziyaretin organize edilmesinde Prof. Dr. Yücel Vural’a teşekkür ederek. Maria Vamvakinou’nun her 2 toplumu iyi irdelediğinin anlaşıldığını, çocukluğundan beri konuşulan Kıbrıs sorununun müzakerelerinde ömürlerin geçtiğini, coğrafi olarak uzak olsa bile Avustralya’da Kıbrıs sorununun çözülmesi için çalışmaların var olduğunun görüldüğünü söyledi. Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde 2 toplumun yaşadığı gibi ülkemizde de yan yana yaşayabileceklerini, toplumların kavga ve savaş ihtimali olmadan hangi noktalarda anlaşabilirse anlaşıp yoluna devam etmesi gerekliğini ifade ederek, akademisyenlerin hazırlayacağı çalışmalar ve diğer kültürel faaliyetlerin barışa yönelik çalışmalar olduğunu, belediye olarak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Milletvekili Maria Vamvakinou, kendilerini ağırladığı için Başkan İsmail Arter’e teşekkür ederek, Türkçe’nin en çok konuşulduğu ve Türklerin en fazla olduğu Melbourne Bölgesinin temsilcisi olduğunu, Melbourne’nin en çok göç alan ve çok kültürlülüğü destekleyen bir şehir olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların 70 yıl önce ülkelerine geldiğini, Irak, Suriye’den gelen göçmenler de olduğunu kendisinin de ilgi alanının göçmenler olduğunu özellkle Filistin konusunda çok aktif olduğunu ifade etti. Eşinin de Girne’den Avustralya’ya giden biri olduğunu, 16 yıldır 2 toplumun yakınlaşması için çalışma yaptıklarını ifade etti. Prof. Dr. Yücel Vural ile Mağusa kapısı üzerinde bir çalışmaları olduğunu, Kıbrıs Akademi Diyaloğu’nda akademisyenlerle akademik çalışma yaptıklarını ifade etti. aynı zamanda, Güney Kıbrıs’ta Rum Belediye Başkanı Aleksis Galanos ile de görüştüklerini ifade eden Vamvakinou, ilk Kıbrıslı Türk kadın milletvekili ile de ofislerinin yan yana olduğunu söyledi.

Dr. Michalis Michael ise, sembolik değil gerçek diyalog için belediyelerin rolünün önemli olduğunu ifade ederek, politik unsurlar değil akademik insanların barışı gerçekleştirebileceğine inandığını söyledi.

Prof. Dr. Yücel Doğan ise, Milletvekili Maria Vamvakinou’nun Kıbrıs ile çok ilgili olduğunu, Avustralya parlamentosunda 2 toplumun ilişkilerinin normalleştirilmesi için konuşmaları olduğunu ancak bu konuşmaları bir tarafı desteklemek anlamında değil tarafsız olarak yaptığını söyledi. Kıbrıs Akademi Diyalog’u kurduklarını, Famagusta-Varosa Dyalog’u kurma düşünceleri olduğunu, siyasi partilerin olmayacağı politikadan arındırılmış oluşumda 2 toplum yöneticilerinin neler yapılabileceği konusunu konuşmak istediklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda, Maria Vamvakinou Avustralya yerlileri Aborjinler’in anısına Başkan İsmail Arter’e bir el işi tabak hediye ederken, Başkan Arter de Vamvakinou’a ipek kozası işlemeli çerçeve ve Kıbrıs’a ait kitap takdim etti.